Під Києвом ветеран АТО підірвав себе гранатою

Сьогодні, 10 травня, стало відомо про спробу самогубства чоловіка, який два роки тому повернувся із зони проведення АТО. Про це повідомляє прес-служба поліції області.

Так, повідомляється, що 36-річний чоловік в селі Чупира в Київській області попрощався з рідними і підірвав себе гранатою.

"Після обіду молодий чоловік попрощався зі своїми близькими і подався до яру. У цей час родичі почули вибух", - йдеться в повідомленні.

За даними поліції, загиблий отримав вибухову травму грудної клітини. Біля його тіла поліцейські виявили та вилучили важіль взводу, кільце від гранати. Також при проведенні обшуку в гаражному приміщенні знайшли та вилучили гранату "Ф-1" і запал.

Вилучені речові докази направили на проведення відповідної експертизи. За фактом самогубства відкрито кримінальне провадження. Поліція з'ясовує причини та обставини трагедії.

Як повідомляли Українські Новини, у Києві чоловік зістрибнув з мосту Метро в Дніпро і вижив.

Раніше чоловік підірвав себе гранатою в Києві, погрожуючи співмешканці.