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  • На українсько-румунському кордоні розбився вертоліт з контрабандою, загинула одна людина, - ЗМІ
10 травня 2019, пʼятниця, 18:38 16
Події 2019-05-10T20:45:02+03:00
Українські Новини
На українсько-румунському кордоні розбився вертоліт з контрабандою, загинула одна людина, - ЗМІ

На українсько-румунському кордоні розбився вертоліт з контрабандою, загинула одна людина, - ЗМІ

Вертоліт з контрабандою розбився на українсько-румунському кордоні. Фото: Mukachevo.net
Вертоліт з контрабандою розбився на українсько-румунському кордоні. Фото: Mukachevo.net

Вчора, 9 травня, біля українсько-румунського кордону, в селі Сепинця, був знайдений вертоліт з контрабандою. Про це повідомляє місцеве видання Mukachevo.net з посиланням на румунську поліцію і прокуратуру округу.

Так, повідомляється, що літальний апарат був знайдений в лісовій посадці, на місцевості, яка розташована впритул до кордону з Україною. На іншому березі річки Тиса розташовані українські село Бедевля та смт Тересва Тячівського району Закарпатської області. Вертоліт знайшов місцевий пастух 9 травня.

Як повідомляють румунські ЗМІ, розбився цивільний вертоліт російського виробництва Ка-26.

Наголошується, що літальний апарат перетнув повітряний простір Румунії нелегально і міг переправляти контрабанду зокрема, тютюнові вироби. На місці аварії знайшли тіло чоловіка, який міг бути пілотом.

Крім того, деякі румунські видання з посиланням на власні джерела написали, що загиблий пілот вертольота - це 48-річний білорус з Мінська, 1971 року народження. Відзначається, що цей чоловік 5 березня вирушив зі столиці Білорусі потягом до Львова, а потім в Мукачево, де згодом зник.

За припущеннями поліції, аварія могла статися кілька тижнів тому, оскільки тіло було виявлено вже на стадії розкладання. Попередньо встановлено, що вертоліт летів дуже низько, щоб його не побачили прикордонники. Повітряна машина зачепила дерева і впала.

Як повідомляли Українські Новини, у США розбився навчальний літак T-6 Texan II.

Раніше в Болгарії у літака під час польоту відірвалося крило, загинули дві людини.

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