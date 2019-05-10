підписатися на розсилку
26.2 26.55
29.1 29.8
˟
10 травня 2019, пʼятниця, 18:45 16
ЗМІ 2019-05-10T20:30:02+03:00
Українські Новини
ЄФЖ підтримує проведення парламентських слухань з питань безпеки українських журналістів

ЄФЖ підтримує проведення парламентських слухань з питань безпеки українських журналістів

Конгрес Європейської федерації журналістів схвалив спеціальну заяву з солідарності з українськими журналістами, які піддаються фізичним атакам, і вимагає зупинити повну безкарність за атаки.

Про це написав голова НСЖУ Сергій Томіленко на своїй сторінці в Facebook, передають Українські Новини.

Так, за словами Томіленко, ЄФЖ - надзвичайно стурбована високим рівнем фізичної агресії проти журналістів в Україні, а також обурена переслідуваннями і жорстокими нападами на журналістів-розслідувачів - 4 травня 2019 на Вадима Комарова була здійснена спроба вбивства;

ЄФЖ закликала українську владу докласти відповідні зусилля для боротьби з системною безкарністю за напади на журналістів і підкреслила необхідність регулярних публічних звітів влади про хід розслідування злочинів проти журналістів і підтримала ініціативу НСЖУ про проведення спеціальних парламентських слухань з питань фізичної безпеки журналістів і свободи слова.

Як повідомляли Українські Новини, Європейська федерація журналістів прийняла заяву про солідарність з українськими журналістами.

Міжнародні журналістські організації засудили напад на журналіста Комарова в Черкасах.

Раніше НСЖУ засудила обшуки у професора університету Валерія Іванова.

Більше новин про: НСЖУ Сергій Томіленко ЄФЖ

Архів
Новини
Порошенко відповів Зеленському, як йому складно передавати владу: Україна - не номер в єгипетському готелі 20:45
УПЦ КП і УАПЦ поки не перебувають у процесі ліквідації як юрособи 20:07
Зеленський вимагає від Ради призначити інавгурацію на 19 травня 19:35
Володимир Зеленський. Скріншот: youtube
Зеленський порівняв Порошенка з туристом, який краде капці в готелі після виселення 19:30
Архітектор Петрук назвав "нісенітницею" заяву швейцарців про нібито крадіжку Миргородським проекту пішохідно-велосипедного моста 19:10
більше новин
На Львівщині школяр повідомив про мінування школи в день контрольної і знищив телефон 16:37
Поршенко роздав держнагороди своєму секретарю, прес-секретарю, райтеру, начальнику резиденції і ще 9 співробітникам АПУ 14:30
У Сумах затриманий викрадач, який вимагав гроші у власника місцевої мережі магазинів, - ЗМІ 15:40
Зеленський на могилі діда, який воював у Другій світовій. Фото: Facebook Володимира Зеленського
У ЗМІ розповіли, за які подвиги у Другій світовій війні отримав нагороди дідусь Зеленського 13:53
СБУ фактично підтвердила, що компромат на Продана фальшивка, - Сазонов 10:34
більше новин
Поршенко роздав держнагороди своєму секретарю, прес-секретарю, райтеру, начальнику резиденції і ще 9 співробітникам АПУ 14:30
Інформація про можливу участь Трампа в інавгурації закрита, - штаб Зеленського 12:06
Ситник відмовився від усного допиту і запропонував альтернативу 12:16
Ситник прийшов на допит до Генпрокуратури 11:58
Ситник не заплатив велику суму за відпочинок у закладі на Рівненщині, - Луценко 12:07
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok