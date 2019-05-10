ЄФЖ підтримує проведення парламентських слухань з питань безпеки українських журналістів

Конгрес Європейської федерації журналістів схвалив спеціальну заяву з солідарності з українськими журналістами, які піддаються фізичним атакам, і вимагає зупинити повну безкарність за атаки.

Про це написав голова НСЖУ Сергій Томіленко на своїй сторінці в Facebook, передають Українські Новини.

Так, за словами Томіленко, ЄФЖ - надзвичайно стурбована високим рівнем фізичної агресії проти журналістів в Україні, а також обурена переслідуваннями і жорстокими нападами на журналістів-розслідувачів - 4 травня 2019 на Вадима Комарова була здійснена спроба вбивства;

ЄФЖ закликала українську владу докласти відповідні зусилля для боротьби з системною безкарністю за напади на журналістів і підкреслила необхідність регулярних публічних звітів влади про хід розслідування злочинів проти журналістів і підтримала ініціативу НСЖУ про проведення спеціальних парламентських слухань з питань фізичної безпеки журналістів і свободи слова.

Як повідомляли Українські Новини, Європейська федерація журналістів прийняла заяву про солідарність з українськими журналістами.

Міжнародні журналістські організації засудили напад на журналіста Комарова в Черкасах.

Раніше НСЖУ засудила обшуки у професора університету Валерія Іванова.