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10 травня 2019, пʼятниця, 15:40 19 Документ
Президент 2019-05-10T16:30:01+03:00
Українські Новини
В Адміністрації немає посади спікера Президента, на яку проводить конкурс Зеленський

В Адміністрації немає посади спікера Президента, на яку проводить конкурс Зеленський

Адміністрація Президента України. Фото: chdnews.com.ua
Адміністрація Президента України. Фото: chdnews.com.ua

У структурі та штатному розписі Адміністрації Президента (АП) України відсутня посада спікера Президента, на яку проводить конкурс новообраний Президент Володимир Зеленський.

Про це йдеться у відповіді АП на запит Українських Новин.

"За інформацією, наданою Департаментом управління персоналом, в структурі Адміністрації Президента України, затвержденої Указом Президента України від 14 липня 2014 року №592 "Питання Адміністрації Президента України", та штатному розписі Адміністрації Президента України відсутня посада спікера Президента України", - вказано у відповіді АП.

Нагадаємо, 30 квітня Зеленський оголосив конкурс на посаду спікера Президента та назвав умови для кандидатів.

Спікер Президента, за даними прес-служби штабу Зеленського, повинен володіти як мінімум 3 мовами, а саме українською, російською й англійською, мати досвід роботи в журналістиці або публічної діяльності, бути працездатним і готовим працювати цілодобово.

Також спікер повинен володіти комунікаційними здібностями, мати швидку реакцію, бути адаптованим до динамічної роботи, бути креативним, а також мати почуття гумору.

Відзначимо, що організатори конкурсу не відповіли на питання про розмір заробітної плати спікера Президента.

Як повідомляли Українські Новини, понад 3 000 блогерів, телеведучих, акторів і студентів подали заявки на участь у конкурсі на посаду спікера Президента 3еленского.

Джерело : Українські новини
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