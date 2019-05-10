В Адміністрації немає посади спікера Президента, на яку проводить конкурс Зеленський

У структурі та штатному розписі Адміністрації Президента (АП) України відсутня посада спікера Президента, на яку проводить конкурс новообраний Президент Володимир Зеленський.

Про це йдеться у відповіді АП на запит Українських Новин.

"За інформацією, наданою Департаментом управління персоналом, в структурі Адміністрації Президента України, затвержденої Указом Президента України від 14 липня 2014 року №592 "Питання Адміністрації Президента України", та штатному розписі Адміністрації Президента України відсутня посада спікера Президента України", - вказано у відповіді АП.

Нагадаємо, 30 квітня Зеленський оголосив конкурс на посаду спікера Президента та назвав умови для кандидатів.

Спікер Президента, за даними прес-служби штабу Зеленського, повинен володіти як мінімум 3 мовами, а саме українською, російською й англійською, мати досвід роботи в журналістиці або публічної діяльності, бути працездатним і готовим працювати цілодобово.

Також спікер повинен володіти комунікаційними здібностями, мати швидку реакцію, бути адаптованим до динамічної роботи, бути креативним, а також мати почуття гумору.

Відзначимо, що організатори конкурсу не відповіли на питання про розмір заробітної плати спікера Президента.

Як повідомляли Українські Новини, понад 3 000 блогерів, телеведучих, акторів і студентів подали заявки на участь у конкурсі на посаду спікера Президента 3еленского.