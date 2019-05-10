Фріз досі не отримує зарплату міністра

Міністр у справах ветеранів Ірина Фріз, призначена на посаду ще в листопаді, досі не отримує заробітну плату.\r\nПро це йдеться у відповіді Міністерства у справах ветеранів на запит Українських Новин.\r\n"Міністр у справах ветеранів, заступники міністра і державний секретар Міністерства у справах ветеранів зарплату не отримували", - сказано в ньому.\r\n\r\nНа даний момент у Фріз три заступника: перший зам Григорій Галаган, заступники Оксана Гаврилюк та Олександр Терещенко.\r\nДержавним секретарем міністерства є Людмила Дараган.\r\nПри цьому в міністерстві уточнили, що рядових співробітників у них поки немає, а конкурси на вакантні посади будуть оголошені найближчим часом.\r\nТакож співрозмовник агентства зазначив, що керівництву міністерства не нараховується зарплата, оскільки ще триває юридичне узгодження відповідних документів, при цьому він не зміг уточнити, чи їм пізніше буде нарахована зарплата за цей період.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у лютому був створений єдиний державний реєстр ветеранів війни.