підписатися на розсилку
26.2 26.55
29.1 29.8
˟
ONLINE
10.05.19 13:00 Пресс-конференция независимого эксперта ООН по вопросам защиты от насилия и дискриминации по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности Виктора Мадригаль-Борлоза

10 травня 2019, пʼятниця, 13:46 19 Документ
Кабмін 2019-05-10T14:00:07+03:00
Українські Новини
Фріз досі не отримує зарплату міністра

Фріз досі не отримує зарплату міністра

Ірина Фріз Фото: Agora.md
Ірина Фріз Фото: Agora.md

Міністр у справах ветеранів Ірина Фріз, призначена на посаду ще в листопаді, досі не отримує заробітну плату.

Про це йдеться у відповіді Міністерства у справах ветеранів на запит Українських Новин.

"Міністр у справах ветеранів, заступники міністра і державний секретар Міністерства у справах ветеранів зарплату не отримували", - сказано в ньому.

На даний момент у Фріз три заступника: перший зам Григорій Галаган, заступники Оксана Гаврилюк та Олександр Терещенко.

Державним секретарем міністерства є Людмила Дараган.

При цьому в міністерстві уточнили, що рядових співробітників у них поки немає, а конкурси на вакантні посади будуть оголошені найближчим часом.

Також співрозмовник агентства зазначив, що керівництву міністерства не нараховується зарплата, оскільки ще триває юридичне узгодження відповідних документів, при цьому він не зміг уточнити, чи їм пізніше буде нарахована зарплата за цей період.

Як повідомляли Українські Новини, у лютому був створений єдиний державний реєстр ветеранів війни.

Більше новин про: Зарплата Кабмін Міністерство у справах ветеранів Зарплати міністрів Ірина Фріз

Архів
Новини
У суботу по всій Україні короткочасний дощ 14:21
У квітні ціни на свинину в живій вазі зросли на 26% 14:20
Порошенка чекають у Брюсселі наступного тижня 13:52
Величезний тарган заліз на плече президента Філіппін під час виступу 13:50
Фріз досі не отримує зарплату міністра 13:46 Документ
більше новин
Найнижчий податок в Україні для підприємців 1-ї та 2-ї груп – 1% встановили у Млинівській ОТГ Рівненської області 16:44
На Львівщині школяр повідомив про мінування школи в день контрольної і знищив телефон 16:37
У Сумах затриманий викрадач, який вимагав гроші у власника місцевої мережі магазинів, - ЗМІ 15:40
Володимир Зеленський з Іваном Залужним та Зеленчук-Потяк. Фото: Володимир Зеленський / Facebook
Зеленський сфотографувався з ветераном Червоної армії і зв'язковою УПА 17:34
Зеленський на могилі діда, який воював у Другій світовій. Фото: Facebook Володимира Зеленського
У ЗМІ розповіли, за які подвиги у Другій світовій війні отримав нагороди дідусь Зеленського 13:53
більше новин
Володимир Зеленський з Іваном Залужним та Зеленчук-Потяк. Фото: Володимир Зеленський / Facebook
Зеленський сфотографувався з ветераном Червоної армії і зв'язковою УПА 17:34
Вакарчук зібрався йти на парламентські вибори зі своєю командою, - ЗМІ 17:00
Петро Порошенко. Фото: АП
Порошенко поклав квіти до могили Невідомого солдата 12:50
Синоптик розповіла, коли припиняться дощі 20:50
Апаршин пропонує перевірити, куди йдуть гроші, виділені на нове озброєння 22:06
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok