Фріз досі не отримує зарплату міністра

Міністр у справах ветеранів Ірина Фріз, призначена на посаду ще в листопаді, досі не отримує заробітну плату.

Про це йдеться у відповіді Міністерства у справах ветеранів на запит Українських Новин.

"Міністр у справах ветеранів, заступники міністра і державний секретар Міністерства у справах ветеранів зарплату не отримували", - сказано в ньому.

На даний момент у Фріз три заступника: перший зам Григорій Галаган, заступники Оксана Гаврилюк та Олександр Терещенко.

Державним секретарем міністерства є Людмила Дараган.

При цьому в міністерстві уточнили, що рядових співробітників у них поки немає, а конкурси на вакантні посади будуть оголошені найближчим часом.

Також співрозмовник агентства зазначив, що керівництву міністерства не нараховується зарплата, оскільки ще триває юридичне узгодження відповідних документів, при цьому він не зміг уточнити, чи їм пізніше буде нарахована зарплата за цей період.

Як повідомляли Українські Новини, у лютому був створений єдиний державний реєстр ветеранів війни.