Європейська федерація журналістів прийняла заяву про солідарність з українськими журналістами

Європейська федерація журналістів прийняла спеціальну заяву солідарності з українськими журналістами, які переслідуються в Росії, на окупованому Донбасі та Криму.

Про це повідомив голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Проти заяви виступили представники Росії та Франції. Однозначно на захист пропозиції НСЖУ та за солідарність з українськими колегами у своїх виступах закликали представники журналістських спілок Литви та Польщі і віце-президент ЄФЖ. Абсолютна більшість делегатів Конгресу - понад 100 голосів - проголосували за заяву", - написав він.

НСЖУ вимагає звільнення українських журналістів та їх переслідування.

"Свободу Роману Сущенку, якого ув'язнено у Росії! Свободу ув'язненим в окупованому Донбасі Станіславу Асєєву і Олегу Галазюку! Свободу засудженому російською владою в Криму за професійну діяльність Миколі Семені! Свободу та припинення переслідувань громадянських кримськотатарських журналістів!!!!" - написав голова НСЖУ.

Нагадаємо, міжнародні журналістські організації засудили напад на журналіста Комарова в Черкасах.

Раніше НСЖУ засудив обшуки у професора університету Валерія Іванова.