підписатися на розсилку
26.2 26.55
29.1 29.8
˟
ONLINE
10.05.19 13:00 Пресс-конференция независимого эксперта ООН по вопросам защиты от насилия и дискриминации по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности Виктора Мадригаль-Борлоза

10 травня 2019, пʼятниця, 12:57 18
ЗМІ 2019-05-10T14:30:02+03:00
Українські Новини
Європейська федерація журналістів прийняла заяву про солідарність з українськими журналістами

Європейська федерація журналістів прийняла заяву про солідарність з українськими журналістами

Європейська федерація журналістів прийняла спеціальну заяву солідарності з українськими журналістами, які переслідуються в Росії, на окупованому Донбасі та Криму.

Про це повідомив голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Проти заяви виступили представники Росії та Франції. Однозначно на захист пропозиції НСЖУ та за солідарність з українськими колегами у своїх виступах закликали представники журналістських спілок Литви та Польщі і віце-президент ЄФЖ. Абсолютна більшість делегатів Конгресу - понад 100 голосів - проголосували за заяву", - написав він.

НСЖУ вимагає звільнення українських журналістів та їх переслідування.

"Свободу Роману Сущенку, якого ув'язнено у Росії! Свободу ув'язненим в окупованому Донбасі Станіславу Асєєву і Олегу Галазюку! Свободу засудженому російською владою в Криму за професійну діяльність Миколі Семені! Свободу та припинення переслідувань громадянських кримськотатарських журналістів!!!!" - написав голова НСЖУ.

Нагадаємо, міжнародні журналістські організації засудили напад на журналіста Комарова в Черкасах.

Раніше НСЖУ засудив обшуки у професора університету Валерія Іванова.

Більше новин про: НСЖУ

Архів
Новини
У суботу по всій Україні короткочасний дощ 14:21
У квітні ціни на свинину в живій вазі зросли на 26% 14:20
Порошенка чекають у Брюсселі наступного тижня 13:52
Величезний тарган заліз на плече президента Філіппін під час виступу 13:50
Фріз досі не отримує зарплату міністра 13:46 Документ
більше новин
Найнижчий податок в Україні для підприємців 1-ї та 2-ї груп – 1% встановили у Млинівській ОТГ Рівненської області 16:44
На Львівщині школяр повідомив про мінування школи в день контрольної і знищив телефон 16:37
У Сумах затриманий викрадач, який вимагав гроші у власника місцевої мережі магазинів, - ЗМІ 15:40
Володимир Зеленський з Іваном Залужним та Зеленчук-Потяк. Фото: Володимир Зеленський / Facebook
Зеленський сфотографувався з ветераном Червоної армії і зв'язковою УПА 17:34
Зеленський на могилі діда, який воював у Другій світовій. Фото: Facebook Володимира Зеленського
У ЗМІ розповіли, за які подвиги у Другій світовій війні отримав нагороди дідусь Зеленського 13:53
більше новин
Володимир Зеленський з Іваном Залужним та Зеленчук-Потяк. Фото: Володимир Зеленський / Facebook
Зеленський сфотографувався з ветераном Червоної армії і зв'язковою УПА 17:34
Вакарчук зібрався йти на парламентські вибори зі своєю командою, - ЗМІ 17:00
Петро Порошенко. Фото: АП
Порошенко поклав квіти до могили Невідомого солдата 12:50
Синоптик розповіла, коли припиняться дощі 20:50
Апаршин пропонує перевірити, куди йдуть гроші, виділені на нове озброєння 22:06
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok