Утримувану в посольстві Данії дитину оглянув лікар

Заступник міністра закордонних справ Єгор Божок заявляє, що утримуваного в посольстві Данії в Україні хлопчика оглянув лікар, з дитиною все добре.

Про це він повідомив в своєму мікроблозі Twitter, передають Українські Новини.

"Утримуваного на території посольства Данії малолітнього українця Даніеля вже оглянув український лікар - з дитиною все добре. Незабаром адвокату матері буде передано офіційний медичний звіт. Активно працюємо з датською стороною, щоб остаточно уладнати ситуацію", - написав він.

Крім того, зі слів заступника міністра, він обговорив інцидент з послом Данії та заступником держсекретаря датського МЗС, який прибув до Києва.

2 травня в Запоріжжі громадянин Данії Ян Ког Могенсен забрав свого 2-річного сина Даніеля з квартири по вул. Комарова і відвіз у невідомому напрямку на автомобілі Daewoo Lanos з європейською реєстрацією.

Поліція оголосила дитину в розшук.

9 травня міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що дитину незаконно утримують в посольстві Данії.

Він закликав допустити до нього медиків і матір.

Як повідомляли Українські Новини, ЗМІ писали, що в Київській області побили і викрали 12-річного хлопчика.

Раніше викрадачами немовляти в Києві виявилася молода сім'я, що нещодавно втратила власну дитину.