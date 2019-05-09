Климкин заявил о незаконном удержании украинского ребенка в посольстве Дании

Министр иностранных дел Павел Климкин заявляет о незаконном удержании украинского ребенка в посольстве Дании.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

Климкин заявляет, что второй раз за последние два дня разговаривал c министром иностранных дел Дании Андерсом Самуэльсеном по поводу похищенного неделю назад в Запорожье украинского мальчика Даниэля.

"Сейчас крайне важно, чтобы датское посольство поступило по-человечески и позволило матери увидеть своего двухлетнего сына, а также допустило к ребенку медиков. Ведь это еще больше подливает масла в огонь и без того в сложной ситуации", - написал Климкин.

Также он заявил, что его заверили в том, что дело должно сдвинуться с мертвой точки.

На данный момент мальчик содержится в Посольстве Дании в Украине.