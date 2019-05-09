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09 мая 2019, четверг, 16:11 389
Политика 2019-05-09T16:11:46+03:00
Українські Новини
Климкин заявил о незаконном удержании украинского ребенка в посольстве Дании

Климкин заявил о незаконном удержании украинского ребенка в посольстве Дании

Украинского ребенка украли. Фото: rbc.ua
Украинского ребенка украли. Фото: rbc.ua

Министр иностранных дел Павел Климкин заявляет о незаконном удержании украинского ребенка в посольстве Дании.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

Климкин заявляет, что второй раз за последние два дня разговаривал c министром иностранных дел Дании Андерсом Самуэльсеном по поводу похищенного неделю назад в Запорожье украинского мальчика Даниэля.

"Сейчас крайне важно, чтобы датское посольство поступило по-человечески и позволило матери увидеть своего двухлетнего сына, а также допустило к ребенку медиков. Ведь это еще больше подливает масла в огонь и без того в сложной ситуации", - написал Климкин.

Также он заявил, что его заверили в том, что дело должно сдвинуться с мертвой точки.

На данный момент мальчик содержится в Посольстве Дании в Украине.

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