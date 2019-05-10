Невідомий повідомив про мінування 5 готелів у Львові

Невідомий 10 травня повідомив про мінування 5 готелів у Львові.

Про це Українським Новинам повідомив представник Головного управління Національної поліції у Львівській області.

Відповідна інформація надійшла в поліцію на електронну пошту близько 12:00.

Готелі знаходяться на вул. Городоцькій, Тершаковців, Яна Матейка, Князя Святослава і на пр. Чорновола.

На місце події прибули вибухотехніки, проводиться евакуація.

Як повідомляли Українські Новини, на Львівщині школяр повідомив про мінування школи в день контрольної і знищив телефон.