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10 травня 2019, пʼятниця, 11:46 8
Фінанси 2019-05-10T11:52:03+03:00
Українські Новини
Названі найбільші одержувачі ПДВ у квітні

Названі найбільші одержувачі ПДВ у квітні

Компанії "Запоріжсталь", "Арселор Міттал Кривий Ріг" і "Азовсталь" отримали найбільший обсяг відшкодування податку на додану вартість у квітні.

Про це йдеться в даних Державної казначейської служби.

У п'ятірку компаній, яким були відшкодовані найбільші суми ПДВ, увійшли: "Запоріжсталь" – 850,034 млн гривень, "Арселор Міттал Кривий Ріг" – 720,792 млн гривень, "Азовсталь" – 603,231 млн гривень, ММК ім. Ілліча – 534,498 млн гривень, "Сантрейд" – 353,087 млн гривень.

Обсяг відшкодування ПДВ у квітні склав 11,826 млрд гривень.

Найбільші суми відшкодування було виплачено платниками податків Києва – 9,778 млрд гривень, Львівській області – 205,6 млн гривень, Харківській області – 171,7 млн гривень і Запорізькій області – 163,2 млн гривень.

Як повідомляли "Українські Новини", у січні-квітні поточного року державний бюджет виконано з дефіцитом 0,9 млрд гривень.

Надходження єдиного соцвнеску (ЄСВ) до держбюджету збільшилася на 23,2% до 61,3 млрд гривень у січні-березні.

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