Латвія визнала геноцидом депортацію Росією кримських татар

У четвер, 9 травня, Латвія визнала депортацію кримських татар у 1944 році цілеспрямованим геноцидом і підтримала невизнання незаконної анексії Криму, засудивши сьогоднішні переслідування етнічної меншини на території півострова.

Про це йдеться в заяві латвійського Сейму, передають Українські Новини.

"Сукупність історичних джерел говорить про цілеспрямоване прагнення геноциду з боку радянської влади проти багатьох народів і етнічних груп, що проживають у Радянському Союзі та його окупованих територіях, включаючи кримських татар як етнічну групу для знищення її культурної і соціальної спадщини, історичної приналежності до кримського півострова", - сказано в повідомленні.

Сейм підкреслив, що 5 років тому Росія незаконно анексувала Крим і засудив політику РФ щодо продовження анексії і насильства проти кримських татар в окупованому Криму.

В латвійському парламенті нагадали, що ті кримські татари, які відмовляються приймати російське громадянство і не визнають незаконну анексію Криму, зіштовхуються з дискримінацією. Вони позбавлені доступу до освіти, медичної допомоги, можливості використання рідної мови, виховання і традицій їхньої культури.

"Немислимо, що кримські татари, другий раз за 75 років, були жорстоко репресовані, переслідувалися і були змушені покинути батьківщину. Хвилює те, що історія може повторитися", - сказав Ріхардс Колс, голова Комітету у закордонних справах Сейму.

Також Латвія закликала міжнародне співтовариство і інститути відстежувати сьогоднішні події в Криму.

Як повідомляли Українські Новини, у кримськотатарських активістів знову пройшли обшуки.

Також дев'ятнадцятий штат у США визнав Голодомор в Україні геноцидом.