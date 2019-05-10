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10 травня 2019, пʼятниця, 10:54 40
Президент 2019-05-10T12:00:04+03:00
Українські Новини
Главою АП Зеленського може стати Богдан, - Коломойський

Главою АП Зеленського може стати Богдан, - Коломойський

Андрій Богдан. Фото: facebook.сом/Андрій Богдан
Андрій Богдан. Фото: facebook.сом/Андрій Богдан

Бізнесмен Ігор Коломойський заявив, що главою Адміністрації Президента Володимира Зеленського може стати юрист Андрій Богдан, який раніше заявив, що Зеленський прийме рішення про ключові посади після отримання доступу до баз СБУ, МВС і НАЗК.

Про це Коломойський сказав в інтерв'ю "РБК-Україна", передають Українські Новини

"Там є з кого вибрати - це Шефір, Богдан і Стефанчук. Я ставлю на Богдана", - сказав він.

Коломойський зазначив, що ніяк не впливає на представника штабу новообраного Президента Володимира Зеленського Андрія Богдана.

"Ні. Він сам по собі", - запевнив бізнесмен.

Богдан – юрист, адвокат, який представляє в тому числі і інтереси Коломойського.

У 2007-2010 роках працював заступником міністра юстиції, в 2010-2014 роках працював заступником міністра міністра кабінету міністрів – урядовим уповноваженим з питань антикорупційної політики.

Як повідомляли Українські Новини, Андрій Багдан раніше пояснив, чому з усієї команди Володимира Зеленського, переможця виборів, його особистість обговорюється найбільше.

Ігор Коломойський також пообіцяв не звертатися з проханнями до Зеленського.

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