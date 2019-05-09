Апаршин пропонує перевірити, куди йдуть гроші, виділені на нове озброєння

Член команди новообраного Президента Володимира Зеленського з оборони Іван Апаршин, який заявляв, що всі, хто якимось чином причетний до порушень в системі забезпечення Збройних сил України, понесуть відповідальність, пропонує провести аудит використання бюджетних коштів, виділених на виробництво нового озброєння для армії.

Про це він повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Уряд має намір найближчим часом почати аудит Державного концерну "Укроборонпром". Мінфіну доручено пошук необхідного фінансування. Це правильне рішення! Але є можливість вже сьогодні почати перевірку ефективності використання бюджетних коштів, передбачених на підготовку виробництва нового озброєння, зокрема, для Військово-морських сил України. Мінекономрозвитку в 2018-2019 роках отримало на зазначену програму 5,5 млрд гривень", - написав Апаршин.

За його словами, у команди Зеленського є необхідні для цього фахівці, які готові допомогти Кабінету Міністрів на безкоштовній основі.

"Чекаємо на пропозиції від уряду", - уклав Апаршин.

Як повідомляли Українські Новини, Іван Апаршин, не рекомендував закінчувати війну на Донбасі військовим шляхом, виступає проти відновлення Україною володіння ядерною зброєю.