Кернес пообіцяв прибрати з площі намет для збору допомоги армії та переселенцям

У Харкові електронна петиція з вимогою прибрати з площі Свободи волонтерський намет "Все для перемоги" набрала більш ніж 6 тис. голосів, чого достатньо для її розгляду владою міста.

Станом на 17:30 четверга (за добу після реєстрації) на офіційному сайті Харківської міськради за петицію проголосували 6347 людини, пише "Страна".

Відповідна петиція була зареєстрована 8 травня о 12:02.

"Шостий рік війни пішов. Армія вже не та, що була в 2014-му році. Вона добре фінансується, їй як і раніше допомагають волонтери та небайдужі українці. Навіщо нам на найбільшій площі Європи це убоге, замизгане одоробло? Мало того, що своїм брудним виглядом воно спотворює вигляд площі, так воно ще й небезпечне – нещодавно там вибухнув газовий балон", - мотивував свою вимогу автор петиції В'ячеслав Костенко.

"Думаю, настав час повернути площі Свободи її первозданний вигляд. Це історичний центр міста, і він має виглядати презентабельно, як візитна картка Харкова", - підсумував він.

Тоді ж петицію підтримав міський голова Харкова Геннадій Кернес, який пообіцяв зробити все, що від нього залежить, щоб реалізувати її, якщо вона зможе набрати необхідну кількість голосів.

Намет "Все для перемоги" було встановлено на пл. Свободи проукраїнськими активістами в середині вересня 2014 року. За задумом активістів, він мав стати постійно діючою загальною платформою низки громадських ініціатив для допомоги армії та переселенцям.

На сайті Харківської міськради неодноразово реєструвалися петиції з вимогою прибрати намет з площі, але вони не набирали необхідної кількості голосів.

Нагадаємо, мер Харкова Геннадій Кернес пообіцяв перейменувати проспект Жукова назад.

Тим часом "Безсмертний полк" в Харкові "зустріли" активісти з портретами воїнів УПА.