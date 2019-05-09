США не можуть і не будуть вести переговори про права українського народу, - Волкер

Спеціальний представник США з питань України Курт Волкер заявив, що США не будуть вести переговори про українців.

Про це він написав на своїй сторінці в мікроблозі Twitter, передають Українські Новини.

"США не можуть і не будуть вести переговори про права українського народу. Тільки українці можуть вирішити своє майбутнє, і вони ясно дали зрозуміти, що хочуть, щоб їх суверенітет, їх території були частиною євроатлантичних структур", - написав Волкер.

Також він заявив, що українці мають повну підтримку США.

Як повідомляли Українські Новини, Волкеру сподобався підхід Зеленського до проблеми війни на Донбасі.

Раніше Зеленський заявляв, що не планує звільняти Донбас військовим шляхом.

Також 18 квітня Зеленський повідомив, що не підпише закон про амністію бойовиків так званих "ДНР" і "ЛНР", і те, що у "Донбасу" не повинно бути особливого статусу, а також, що вважає Володимира Путіна ворогом.