США не можуть і не будуть вести переговори про права українського народу, - Волкер

Спеціальний представник США з питань України Курт Волкер заявив, що США не будуть вести переговори про українців.\r\nПро це він написав на своїй сторінці в мікроблозі Twitter, передають Українські Новини.\r\n\r\n"США не можуть і не будуть вести переговори про права українського народу. Тільки українці можуть вирішити своє майбутнє, і вони ясно дали зрозуміти, що хочуть, щоб їх суверенітет, їх території були частиною євроатлантичних структур", - написав Волкер.\r\nТакож він заявив, що українці мають повну підтримку США.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Волкеру сподобався підхід Зеленського до проблеми війни на Донбасі.\r\nРаніше Зеленський заявляв, що не планує звільняти Донбас військовим шляхом.\r\nТакож 18 квітня Зеленський повідомив, що не підпише закон про амністію бойовиків так званих "ДНР" і "ЛНР", і те, що у "Донбасу" не повинно бути особливого статусу, а також, що вважає Володимира Путіна ворогом.