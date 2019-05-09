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09 травня 2019, четвер, 08:42 19
Президент 2019-05-09T08:59:05+03:00
Українські Новини
Україна дистанціювалася від кремлівського "перемогобісся", - Порошенко

Україна дистанціювалася від кремлівського "перемогобісся", - Порошенко

Петро Порошенко. Фото: сайт Президента України
Петро Порошенко. Фото: сайт Президента України

Увечері 8 травня в Києві відбулася акція "Перша хвилина світу", під час проведення якої Президент України Петро Порошенко заявив, що ніхто не має права монополізувати перемогу над нацизмом у Другій світовій війні, передають Українські Новини.

"Ми, на відміну від Москви, не збираємося приватизувати спільну перемогу всіх народів країн антигітлерівської коаліції. Ніхто не має права монополізувати перемогу над нацизмом, а тим більше, використовувати її, цю перемогу для апології своєї імперської політики. Подолання нацизму 74 роки тому - це не привід вводити ряджені "полки безсмертних" по всьому світу", - заявив Порошенко.

Також Порошенко зазначив зміни, які відбулися в традиції святкування перемоги.

"Ми дистанціювалися від кремлівського "победобесия". За п'ять останніх років ми виробили власний сценарій, свій ритуал святкування Дня перемоги у Другій світовій війні, наближений до загальноєвропейської традиції", - сказав він.

Крім того, він підкреслив, що лише кілька років тому Україна звернула увагу на роль українців у військах країн антигітлерівської коаліції, таких як Сполучені Штати, Великобританія, Канада та багато інших.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні відзначають День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні: значення свята та заходи в Києві.

Раніше Путін привітав українців з Днем Перемоги.

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