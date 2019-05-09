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09 травня 2019, четвер, 06:00 54 Карта
Життя 2019-05-09T10:00:02+03:00
Українські Новини
Атмосферний фронт із зливами та морозами йде до України: синоптик розповіла, коли визирне сонце

Атмосферний фронт із зливами та морозами йде до України: синоптик розповіла, коли визирне сонце

Дощ. Фото: pixabay
Дощ. Фото: pixabay

У четвер, 9 травня, в західній частині України, у Житомирській, Київській, Чернігівській та Вінницькій областях припиняться дощі, хоча в самому Київі буде прохолодно і дощитиме.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

На сході і більшій частині центральних областей та півдні - пройдуть дощі, місцями з грозами.

Вітер буде північно-західний, поривчастий.

Температура повітря підвищиться і протягом дня складе відносно комфортні +14...+18 градусів, а на сході та півночі навіть до +20 градусів.

"Ніч, звичайно, буде холодніша, +5...+9 градусів, на Сході +7...+13 градусів. У західних областях вночі найхолодніше, +1...+5 градусів, подекуди - увага! - заморозки 0...-3 градуси", - попередила синоптик.

У Києві 9 травня проясниться, з'явиться сонце, потеплішає. Лише до вечора збільшиться хмарність, підійде дощ. Вдень у четвер температура повітря сягне +15...+18 градусів.

"До кінця тижня у столиці вже так і буде, тепло, але перспективи бути сонячною є хіба що у найближчої неділі, бо 10 та 11 травня - переважно вологі, з періодичними дощами", - розповіла Діденко.

Карта: Наталя Діденко/FacebokКарта: Наталка Діденко/Facebok

Як повідомляли Українські Новини, синоптик дала попередній прогноз погоди на тиждень.

Також до України йде сніговий циклон Xerxes: синоптик попередила про похолодання і контрастну погоду.

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