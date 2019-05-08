Фото дня: у Києві пройшов марш пам'яті полеглих захисників України

День пам'яті і примирення в Києві. Фото: Радіо Свобода

День пам'яті і примирення в Києві. Фото: Радіо Свобода

На честь Дня пам'яті та примирення у Києві відбувся марш матерів, дружин і учасників нинішньої війни України з Росією на Донбасі.

Спочатку в колонному залі КМДА відбулась церемонія нагородження батьків загиблих учасників АТО/ООС, пише "Радіо Свобода".

Після офіційної частини матері, дружини та діти воїнів АТО/ООС пройшли ходою вулицею Хрещатик, майданом Незалежності, вулицею Трьохсвятительською до Михайлівської площі, де поклали квіти до Стіни пам'яті. У ході також взяли участь курсанти, активісти та жителі столиці.

Глава ПЦУ митрополит Епіфаній відправив молебень за захисниками України.

За офіційними даними, з початку бойових дій на Донбасі загинули 2973 українських військових.

День пам'яті і примирення в Києві. Фото: Радіо Свобода

День пам'яті і примирення в Києві. Фото: Радіо Свобода

День пам'яті і примирення в Києві. Фото: Радіо Свобода

День пам'яті і примирення в Києві. Фото: Радіо Свобода

Як повідомляли Українські Новини, Володимир Зеленський сфотографувався з ветераном Червоної армії і зв'язковою УПА.

Кабмін затвердив заходи до Дня перемоги і порадив чиновникам носити "Мак пам'яті" в одязі.