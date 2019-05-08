Фото дня: у Києві пройшов марш пам'яті полеглих захисників України

На честь Дня пам'яті та примирення у Києві відбувся марш матерів, дружин і учасників нинішньої війни України з Росією на Донбасі.\r\nСпочатку в колонному залі КМДА відбулась церемонія нагородження батьків загиблих учасників АТО\/ООС, пише "Радіо Свобода".\r\nПісля офіційної частини матері, дружини та діти воїнів АТО\/ООС пройшли ходою вулицею Хрещатик, майданом Незалежності, вулицею Трьохсвятительською до Михайлівської площі, де поклали квіти до Стіни пам'яті. У ході також взяли участь курсанти, активісти та жителі столиці.\r\nГлава ПЦУ митрополит Епіфаній відправив молебень за захисниками України.\r\nЗа офіційними даними, з початку бойових дій на Донбасі загинули 2973 українських військових.\r\nДень пам'яті і примирення в Києві. Фото: Радіо Свобода\r\nДень пам'яті і примирення в Києві. Фото: Радіо Свобода\r\nДень пам'яті і примирення в Києві. Фото: Радіо Свобода\r\nДень пам'яті і примирення в Києві. Фото: Радіо Свобода\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Володимир Зеленський сфотографувався з ветераном Червоної армії і зв'язковою УПА.\r\nКабмін затвердив заходи до Дня перемоги і порадив чиновникам носити "Мак пам'яті" в одязі.