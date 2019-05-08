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08 травня 2019, середа, 21:59 11
Суспільство 2019-05-08T22:30:02+03:00
Українські Новини
В Україні почнуть офіційно відзначати День батька: історія і дата свята

В Україні почнуть офіційно відзначати День батька: історія і дата свята

Руки батька і дитини. Фото: pixabay
Руки батька і дитини. Фото: pixabay

Починаючи з 2019 року кожну третю неділю червня в Україні буде святкуватися День батька.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства соціальної політики, передають Українські Новини.

"8 травня 2019 року Кабінетом Міністрів України схвалено Указ Президента України "Про День батька", відповідно до якого у третю неділю червня кожного року святкуватиметься День батька", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що реалізація акта сприятиме забезпеченню сприятливих умов для всебічного розвитку сім'ї як основи суспільства та підвищенню статусу чоловіка як батька в процесі виховання дітей.

День батька - це щорічне свято на честь батьків, що відзначається у багатьох країнах, проте в Україні до 2019 року воно не було офіційним.

Історія свята почалася в Америці. У 1909 році жінка на ім'я Сонора Смарт подумала про те, що її батько виховував п'ятьох дітей крім неї, коли померла її мама. Сонора хотіла, щоб її батько знав, що він для неї особливий і вона його дуже любить і цінує. Після цього вона звернулася до місцевої влади з пропозицією заснувати нове свято, на честь всіх батьків світу. Її підтримали і збиралися влаштувати свято 5 червня – в день народження її батька, проте часу на підготовку не вистачило, і свято було перенесено на 19 червня. З часом свято стало популярним і в інших штатах, а після і в інших країнах. У 1966 році свято було оголошено президентом Америки Ліндоном Джонсоном загальнонаціональним. Була встановлена єдина дата для урочистостей на честь всіх батьків – кожну третю неділю червня.

Тепер же свято запроваджено офіційно майже у всіх європейських країнах.

Як повідомляли Українські Новини, у 2017 році в Києві відсвяткували День Батька, а в 2015 в День батька діти Порошенка привітали його трьома мовами.

Тим часом в Україні з'являться ще два свята в травні і один у листопаді.

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