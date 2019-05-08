Відео дня: видовищне знищення двох БМП бойовиків на Донбасі

У той час, як сьогодні, 8 травня, на Донбасі загинув український військовий, українські сили ООС знищили дві бойові машини піхоти (БМП) окупантів під Світлодарськом (Бахмутський район Донеччини).\r\nВидовищне відео опублікував офіцер Збройних сил України Анатолій Штефан "Штірліц" на сторінці "Штірліц - інфо" в соцмережі Facebook і на YouTube-каналі.\r\n\r\nЯк повідомив офіцер, в результаті провокатавних обстрілів російсько-німецьких окупаційних військ, підрозділами ООС на светлодарському напрямку було прийнято рішення про адекватну відповідь супротивнику.\r\n"Результатом вогню, за даними розвідки, стало знищення двох БМП противника. Безповоротні втрати склали 3 людини, санітарні - одну особу", - повідомив "Штірліц".\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у березні військові знищили форпост бойовиків, який росіяни описували як "опору і основу для оборони Донецька".\r\nРаніше ЗСУ знищили техніку бойовиків у відповідь на обстріли на Донбасі.