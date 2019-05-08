Відео дня: видовищне знищення двох БМП бойовиків на Донбасі

У той час, як сьогодні, 8 травня, на Донбасі загинув український військовий

Видовищне відео опублікував офіцер Збройних сил України Анатолій Штефан "Штірліц" на сторінці "Штірліц - інфо" в соцмережі Facebook і на YouTube-каналі.

Як повідомив офіцер, в результаті провокатавних обстрілів російсько-німецьких окупаційних військ, підрозділами ООС на светлодарському напрямку було прийнято рішення про адекватну відповідь супротивнику.

"Результатом вогню, за даними розвідки, стало знищення двох БМП противника. Безповоротні втрати склали 3 людини, санітарні - одну особу", - повідомив "Штірліц".

Як повідомляли Українські Новини, у березні військові знищили форпост бойовиків, який росіяни описували як "опору і основу для оборони Донецька".

Раніше ЗСУ знищили техніку бойовиків у відповідь на обстріли на Донбасі.