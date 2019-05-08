В'ятрович схвалив фото Зеленського з улюбленим ветераном Порошенка

Голова Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович схвалив фото Володимира Зеленського з ветераном з Іваном Залужним, з яким раніше публікував фото Петро Порошенко.

"Вітаю правильний підхід Володимира Зеленського до відзначення Дня пам'яті та примирення", - пише В'ятрович.

У минулому році Порошенко нагородив ветерана Залужного орденом "За мужність" III ступеня. І оприлюднив фото з ним в Twitter.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський сфотографувався з ветераном Червоної армії і зв'язковою УПА.

Раніше Інститут нацпам'яті використовував фотографію ветерана Залужного без його дозволу.

Також сьогодні в Україні відзначають День пам'яті і примирення.