В'ятрович схвалив фото Зеленського з улюбленим ветераном Порошенка

Голова Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович схвалив фото Володимира Зеленського з ветераном з Іваном Залужним, з яким раніше публікував фото Петро Порошенко.\r\n"Вітаю правильний підхід Володимира Зеленського до відзначення Дня пам'яті та примирення", - пише В'ятрович.\r\n\r\nУ минулому році Порошенко нагородив ветерана Залужного орденом "За мужність" III ступеня. І оприлюднив фото з ним в Twitter.\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Зеленський сфотографувався з ветераном Червоної армії і зв'язковою УПА.\r\nРаніше Інститут нацпам'яті використовував фотографію ветерана Залужного без його дозволу.\r\nТакож сьогодні в Україні відзначають День пам'яті і примирення.