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08 травня 2019, середа, 21:20 18
Політика 2019-05-08T23:00:03+03:00
Українські Новини
В'ятрович схвалив фото Зеленського з улюбленим ветераном Порошенка

В'ятрович схвалив фото Зеленського з улюбленим ветераном Порошенка

Зеленський з ветеранами. Фото: Володимир Зеленський/Facebook
Зеленський з ветеранами. Фото: Володимир Зеленський/Facebook

Голова Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович схвалив фото Володимира Зеленського з ветераном з Іваном Залужним, з яким раніше публікував фото Петро Порошенко.

"Вітаю правильний підхід Володимира Зеленського до відзначення Дня пам'яті та примирення", - пише В'ятрович.

У минулому році Порошенко нагородив ветерана Залужного орденом "За мужність" III ступеня. І оприлюднив фото з ним в Twitter.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський сфотографувався з ветераном Червоної армії і зв'язковою УПА.

Раніше Інститут нацпам'яті використовував фотографію ветерана Залужного без його дозволу.

Також сьогодні в Україні відзначають День пам'яті і примирення.

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