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08 травня 2019, середа, 20:13 7
Суспільство 2019-05-08T20:25:00+03:00
Українські Новини
Ще одне врятоване життя: українські льотчики в ДР Конго евакуювали тяжкопораненого бійця місцевих збройних сил

Ще одне врятоване життя: українські льотчики в ДР Конго евакуювали тяжкопораненого бійця місцевих збройних сил

Українські гелікоптери в ДР Конго давно зарекомендували себе, як найбільш грізна зброя в руках Місії ООН у цій країні. Разом з тим, на рахунку українського національного контингенту в ДР Конго десятки врятованих життів – як місцевого цивільного населення, так і військовослужбовців країн-партнерів.

Нещодавно одному з наших вертолітних екіпажів Місією було поставлено термінове завдання з евакуації військовослужбовця місцевих збройних сил. В ході виконання своїх службових обов’язків боєць отримав серйозну мінно-вибухову травму. Разом з медичним персоналом південноафриканського контингенту український борт негайно прибув до точки евакуації поблизу селища Каманго. На момент прибуття екіпажу, поранений перебував у свідомості, проте у тяжкому стані і не був здатним самостійно пересуватись. Наземним транспортом до найближчого медичного закладу можна було б дістатись не швидше, ніж за 3 години. Південноафриканські колеги зазначили, що людина в такому стані подібну дорогу, скоріш за все, не перенесла б.  Однак військовослужбовці українського національного контингенту передали постраждалого в руки медиків на аеродромі Бені вже через тридцять хвилин з моменту доставки його на борт.

Україна, як активний член Організації Об’єднаних Націй значно посилює спроможності місій з підтримання миру та безпеки, а досвід та вміння українських військовослужбовців злагоджено працювати з контингентами країн-партнерів часто є вирішальними для успіху операцій.

Спеціально для Українських Новин, помічник командира загону по зв’язкам зі ЗМІ, к-н Андрій Остапюк

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