У Парубія заявили, що справа НАБУ його не стосується

Прес-секретар голови Верховної Ради Андрія Парубія Андрій Ковальов заявив, що справа Національного антикорупційного бюро (НАБУ) про нецільове використання бюджетних коштів не стосується спікера.

Про це йдеться в повідомленні Ковальова на його сторінці в Facebook, передають Українські Новини.

"Під час допиту з'ясувалося, що справа порушена за заявою колишнього працівника Апарату Верховної Ради України і вона не має жодного відношення до голови Верховної Ради України Андрія Парубія", - повідомляє прес-секретар.

Прес-секретар наголосив, що Андрій Парубій не має відношення до створеного в 2002 році підрозділу Апарату Верховної Ради, про розкрадання про яке йдеться в заяві.

Також Ковальов заявив, що Парубій ініціював свій же допит і прибув в СПА для зустрічі з прокурором у справі про нібито нецільове використання коштів.

"Голова Верховної Ради сьогодні невідкладно ініціював проведення допиту в цьому кримінальному провадженні й прибув на зустріч до прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, який веде цю справу", - сказано в повідомленні.

Як повідомляли Українські новини, у вівторок НАБУ відкрило кримінальне провадження за фактом можливого нецільового використання бюджетних коштів головою Верховної Ради Андрієм Парубієм.

У квітні Андрій Парубій заробив 46,1 тис. гривень.

У березні зарплата Парубія становила 46,1 тис. гривень, Геращенко - 48,6 тис. гривень, Сироїд - 42,3 тис. гривень.