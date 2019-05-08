У Парубія заявили, що справа НАБУ його не стосується

Прес-секретар голови Верховної Ради Андрія Парубія Андрій Ковальов заявив, що справа Національного антикорупційного бюро (НАБУ) про нецільове використання бюджетних коштів не стосується спікера.\r\nПро це йдеться в повідомленні Ковальова на його сторінці в Facebook, передають Українські Новини.\r\n"Під час допиту з'ясувалося, що справа порушена за заявою колишнього працівника Апарату Верховної Ради України і вона не має жодного відношення до голови Верховної Ради України Андрія Парубія", - повідомляє прес-секретар.\r\nПрес-секретар наголосив, що Андрій Парубій не має відношення до створеного в 2002 році підрозділу Апарату Верховної Ради, про розкрадання про яке йдеться в заяві.\r\nТакож Ковальов заявив, що Парубій ініціював свій же допит і прибув в СПА для зустрічі з прокурором у справі про нібито нецільове використання коштів.\r\n"Голова Верховної Ради сьогодні невідкладно ініціював проведення допиту в цьому кримінальному провадженні й прибув на зустріч до прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, який веде цю справу", - сказано в повідомленні.\r\nЯк повідомляли Українські новини, у вівторок НАБУ відкрило кримінальне провадження за фактом можливого нецільового використання бюджетних коштів головою Верховної Ради Андрієм Парубієм.\r\nУ квітні Андрій Парубій заробив 46,1 тис. гривень.\r\nУ березні зарплата Парубія становила 46,1 тис. гривень, Геращенко - 48,6 тис. гривень, Сироїд - 42,3 тис. гривень.