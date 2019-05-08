Зображення ветерана Червоної армії з фото з Зеленським раніше без дозволу використав В'ятрович

Фотографію ветерана Червоної армії Івана Залужного, знімок з яким сьогодні виклав новообраний Президент Володимир Зеленський, у 2017 році до Дня пам'яті і примирення без дозволу використав Інститут національної пам'яті, повідомляють Українські Новини.

Тоді журналіст поцікавився у ветерана, чи знає він про це і як до цього ставиться.

"Мені про це нічого не говорили і ніхто не питав мого дозволу. Якщо б мене запитували, може я не погодився б на це. Але мене не питали", – відповів Залужний у 2017.

При цьому на сайті інституту стверджувалося, що ветерани дали згоду на участь у цьому проекті.

Інститутом нацпам'яті керує дослідник Володимир В'ятрович.

Залужний та Симчич. Фото: Інститут нацпам'яті

Сьогодні, 8 травня, Зеленський опублікував фотографію, на якій зображений сам, а також Залужний і колишня зв'язкова Української повстанської армії (УПА) Параскева Зеленчук-Потяк, що тиснуть один одному руки.

Як повідомляли Українські Новини, Інститут нацпам'яті використовував фотографію ветерана Залужного без його дозволу.

Також сьогодні в Україні відзначають День пам'яті і примирення.