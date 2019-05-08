В Університеті культури і мистецтв сталася пожежа

Сьогодні, 8 травня, в київському Національному університеті культури і мистецтв, який належить депутату Михайлу Поплавському, сталася пожежа\r\nЯк повідомляє прес-служба Головного управління державної служби з надзвичайних ситуацій, повідомлення про пожежу в одному із столичних університетів на вул. Коновальця, що у Печерському районі, надійшло о 13:26.\r\n"По прибуттю на місце події перших пожежно-рятувальних підрозділів було встановлено, що пожежа виникла в офісному приміщенні на 2-му поверсі 4-поверхової будівлі. У ході розвідки на свіже повітря було виведено близько 150 осіб. Вже о 13:52 пожежу було локалізовано, а вже о 13:54 – ліквідовано. Внаслідок загоряння пошкоджено 1 кв. м офісних речей", - йдеться в ньому.\r\nВнаслідок події ніхто не постраждав.\r\nНаразі обставини виникнення пожежі з’ясовуються.\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=VsoUdnGMYWQ" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nНагадаємо, раніше великий приватний будинок з дерев'яним дахом масштабно палахкотів у Голосіївському районі Києва.\r\nТакож у Києві спалахнула пожежа на пустирі, на Позняках стояв густий чорний дим. Крім того, у Києві загорілася будівля бізнес-центру.