В Університеті культури і мистецтв сталася пожежа

Сьогодні, 8 травня, в київському Національному університеті культури і мистецтв, який належить депутату Михайлу Поплавському, сталася пожежа

Як повідомляє прес-служба Головного управління державної служби з надзвичайних ситуацій, повідомлення про пожежу в одному із столичних університетів на вул. Коновальця, що у Печерському районі, надійшло о 13:26.

"По прибуттю на місце події перших пожежно-рятувальних підрозділів було встановлено, що пожежа виникла в офісному приміщенні на 2-му поверсі 4-поверхової будівлі. У ході розвідки на свіже повітря було виведено близько 150 осіб. Вже о 13:52 пожежу було локалізовано, а вже о 13:54 – ліквідовано. Внаслідок загоряння пошкоджено 1 кв. м офісних речей", - йдеться в ньому.

Внаслідок події ніхто не постраждав.

Наразі обставини виникнення пожежі з’ясовуються.

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