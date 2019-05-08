Після рішення АМКУ на користь ДТЕК експерт Зеленського нагадав Терентьєву, що ринок енергетики треба демонополізувати

Після рішення АМКУ на користь ДТЕК експерт Зеленського нагадав Терентьєву, що ринок енергетики треба демонопол

Член команди новообраного Президента Володимира Зеленського з енергетики Андрій Герус вважає, що демонополізація ринку електричної енергії є одним з основних пріоритетів.

Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

За словами Геруса, голова Антимонопольного комітету (АМКУ) Юрій Терентьєв в інтерв'ю заявив, що бізнесмен Рінат Ахметов не є монополістом.

"Аргументи Терентьєва базувалися на міміці "розумний вираз обличчя" і затвердження, що зараз обленерго (мережа) і постачальник електроенергії - це зовсім різні незалежні компанії. Тому вирішили дозволити енергохолдингу ДТЕК придбати ще дві енергопостачальні компанії: "Київобленерго" і "Одесаобленерго", - написав він.

Герус додав, якщо б голова АМКУ кваліфіковано і сумлінно виконував свої функції, то він міг би поцікавитися, наскільки обленерго і створений при ньому постачальник є незалежними компаніями.

"Наприклад, "Київобленерго" можна було проаналізувати наступне: адреси 26 районних відділень обленерго збігаються з адресою 26 районних відділень відповідної обласної поставляє компанії. Це видно прямо на їх сайтах; час роботи цих спільних районних відділень ніби різних компаній дивним чином повністю збігається: з 8:00 до 17:00, навіть обідня перерва "незалежних компаній" співпадає з точністю до хвилини; власниками всіх приміщень "незалежного постачальника" є обленерго; працівники постачальника це на 99% вчорашні працівники обленерго; 90% основних засобів "незалежного постачальника" у власності обленерго і орендуються у нього; власником основного програмного забезпечення, білінгових програм, клієнтських баз є обленерго, а постачальник має лише обмежений доступ до них. Як же він тоді може бути незалежним?" - зазначив Герус.

Він додав, що таким чином ці збіги повинні були змусити задуматися АМКУ, наскільки це різні компанії і наскільки незалежним є обласний постачальник від обленерго.

"Тому виникає питання - настільки некомпетентні або взяли грошей? Нагадаю, на зустрічі з єврокомісаром Йоханнесом Ханом новообраний Президент Зеленський повідомив, що демонополізація енергетичного ринку є одним з топ-пріоритетів. Зі свого боку Хан запропонував повну підтримку в реалізації таких ініціатив. Але ось Терентьєв заявив, що хоче сидіти в своєму кріслі до 2022 року", - підсумував Герус.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Терентьєв заявив, що ДТЕК придбав тільки електричні мережі в Київській та Одеській областях, отже монополізації ринку немає.

Також Керівник відділу інвестиційної компанії Eavex Capital Дмитро Чурін заявив, що рішення АМКУ надати компанії ДТЕК дозвіл на концентрацію "Київобленерго" і "Одесаобленерго" є обгрунтованим.