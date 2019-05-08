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08 травня 2019, середа, 16:06 14
Політика 2019-05-08T18:15:02+03:00
Українські Новини
Голова НАПК Мангул у квітні заробив 114 тис. гривень

Голова НАПК Мангул у квітні заробив 114 тис. гривень

НАПК. Фото: nazk.gov.ua
НАПК. Фото: nazk.gov.ua

Заробітна плата голови Національного агентства з запобіганню корупції (НАПК) Олександра Мангула у квітні склала 114 тис. гривень.

Про це йдеться у відповіді НАПК на запит Українських Новин.

Оклад Мангула склав 44,7 тис. гривень, надбавка за вислугу років - 22,3 тис. гривень, надбавка за інтенсивність праці - 40,2 тис. гривень, надбавка за роботу, яка передбачає доступ до державної таємниці, - 6,7 тис. гривень, індексація - 138 гривень.

Заступник голови НАПК Станіслав Патюк заробив за квітень 100 тис. гривень (оклад - 34,4 тис. гривень, надбавка за вислугу років - 12,4 тис. гривень, надбавка за інтенсивність праці - 30,9 тис. гривень, надбавка за роботу, яка передбачає доступ до державної таємниці, - 5,2 тис. гривень, оплата за період відпустки чи тимчасової непрацездатності - 17 тис. гривень, індексація - 138 гривень).

Колишній голова, а нині член агентства Наталія Корчак заробила за квітень 88 тис. гривень.

Члени НАПК Олександр Скопич і Олександр Серьогін заробили за квітень 61,4 тис. гривень і 71,6 тис. гривень відповідно.

Як повідомляли Українські Новини, зарплата голови НАПК Мангула в березні склала 114 тис. гривень.

Нагадаємо, що аналіз фінзвітів Зеленського і Порошенко НАПК оприлюднить до 21 травня.

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