Коломойський висловився про менеджмент "Нафтогазу"

Бізнесмен Ігор Коломойський відповідаючи на питання про те, хто з членів старої системи влади, на його думку, добре виконав свою роботу, похвалив менеджмент "Нафтогазу".

Про це він заявив в інтерв'ю програмі "Бігус.Інфо", передають Українські Новини.

"Коболєв і Вітренко це хороший кадровий резерв", - сказав бізнесмен.

Також він вважає, що Коболєв і Вітренко вже "переросли" свої посади і вони можуть "йти вгору".

Як повідомляли Українські Новини, Коломойський повідомив, що йому зателефонувала половина членів депутатської групи "Відродження" з питання членства в партії "Слуга Народу".

Коломойський вважає, що ні в кого немає компромату на новообраного Президента Володимира Зеленського.

Коломойський дорікнув Зеленському, що той хоче зустрітися з великим бізнесом "як з колгоспом".