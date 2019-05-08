Коломойський висловився про менеджмент "Нафтогазу"

Бізнесмен Ігор Коломойський відповідаючи на питання про те, хто з членів старої системи влади, на його думку, добре виконав свою роботу, похвалив менеджмент "Нафтогазу".\r\nПро це він заявив в інтерв'ю програмі "Бігус.Інфо", передають Українські Новини.\r\n"Коболєв і Вітренко це хороший кадровий резерв", - сказав бізнесмен.\r\nТакож він вважає, що Коболєв і Вітренко вже "переросли" свої посади і вони можуть "йти вгору".\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Коломойський повідомив, що йому зателефонувала половина членів депутатської групи "Відродження" з питання членства в партії "Слуга Народу".\r\nКоломойський вважає, що ні в кого немає компромату на новообраного Президента Володимира Зеленського.\r\n Коломойський дорікнув Зеленському, що той хоче зустрітися з великим бізнесом "як з колгоспом".