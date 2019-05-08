Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) погіршив прогноз зростання ВВП України в 2019 році з 3% до 2,5%.\r\nПро це йдеться в матеріалах ЄБРР, передають Українські Новини.\r\nУ 2020 році зростання економіки України, за прогнозом ЄБРР, очікується на рівні 3%.\r\nТимчасове зниження економічного зростання аналітики банку пояснюють внутрішньою політичною невизначеністю після минулих і майбутніх виборів, а також сповільненням зростання торгівлі з основними партнерами.\r\nВідновлення реформ після виборів разом з пом'якшенням валютно-кредитної політики сприяло б зміцненню корпоративної діяльності, при цьому реальне зростання економіки досягне 3% в 2020 році.\r\nЗа даними банку, великі виплати за державним боргом в поточному і наступному роках становлять серйозний ризик для економічного розвитку України.\r\nТому підтримка співпраці з кредиторами залишається життєво важливою для відновлення економіки країни.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, ЄБРР планує збільшити інвестиції в економіку України в 2 рази.\r\nРаніше ЄБРР виділив Україні 26 млн євро на будівництво сонячних електростанцій.\r\nТакож ЄБРР затвердила нову стратегію для України.