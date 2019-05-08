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08 травня 2019, середа, 15:36 15
Економіка 2019-05-08T15:39:55+03:00
Українські Новини
ЄБРР погіршив прогноз зростання ВВП

ЄБРР погіршив прогноз зростання ВВП

Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР). Фото: censor.net.ua
Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР). Фото: censor.net.ua

Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) погіршив прогноз зростання ВВП України в 2019 році з 3% до 2,5%.

Про це йдеться в матеріалах ЄБРР, передають Українські Новини.

У 2020 році зростання економіки України, за прогнозом ЄБРР, очікується на рівні 3%.

Тимчасове зниження економічного зростання аналітики банку пояснюють внутрішньою політичною невизначеністю після минулих і майбутніх виборів, а також сповільненням зростання торгівлі з основними партнерами.

Відновлення реформ після виборів разом з пом'якшенням валютно-кредитної політики сприяло б зміцненню корпоративної діяльності, при цьому реальне зростання економіки досягне 3% в 2020 році.

За даними банку, великі виплати за державним боргом в поточному і наступному роках становлять серйозний ризик для економічного розвитку України.

Тому підтримка співпраці з кредиторами залишається життєво важливою для відновлення економіки країни.

Як повідомляли Українські Новини, ЄБРР планує збільшити інвестиції в економіку України в 2 рази.

Раніше ЄБРР виділив Україні 26 млн євро на будівництво сонячних електростанцій.

Також ЄБРР затвердила нову стратегію для України.

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