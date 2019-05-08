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08 травня 2019, середа, 15:31 17
Економіка 2019-05-08T18:15:03+03:00
Українські Новини
Омелян просить Раду проголосувати за його мрію про Тesla

Омелян просить Раду проголосувати за його мрію про Тesla

Кабінет міністрів має намір почати переговори з американською Тesla щодо розміщення заводу компанії в Україні.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook написав міністр інфраструктури Володимир Омелян, передають Українські Новини.

"Ми можемо чудово співати, жартувати, дискутувати і т. д... А можемо проголосувати в парламенті наші два закону 8159, 8160 про створення ринку електрокарів, чарджера і батарей до них, видобутку літію і супутніх елементів. І на наступний день почати повноцінні переговори з Тesla по будівництву їх першого європейського заводу в Україні. Вікно можливостей з'являється на короткий період тільки для тих, хто готовий їм скористатися... Потрібні 226 голосів в епоху процвітання!", - йдеться в ньому.

За словами міністра, ці закони дають інвестору кращі умови в світі, а Україні - шанс створити з нуля високотехнологічну, експортоорієнтовану, нову галузь економіки.

"Як п'ять років тому зародилося IT, десять років тому - сільське господарство. Так і зараз маємо унікальну можливість масово виробляти електрокари і перестрибнути з ери тепловозів на транспортні засоби нового покоління", - написав Омелян.

Міністр також зазначив, що Тesla висловила серйозну стурбованість прогнозованої браком на ринку необхідних обсягів ключових компонентів электробатарей, таких як літій, нікель і мідь.

Як повідомляли "Українські Новини", у липні 2018 року Міністерство інфраструктури і компанія Hyperloop transportation technologies домовилися про співпрацю в галузі технологій вакуумного поїзда "гиперлуп".
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