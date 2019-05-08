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08 травня 2019, середа, 14:54 9
Економіка 2019-05-08T15:45:01+03:00
Українські Новини
Кабмін привів у відповідність один з одним регулюють ціну на газ постанови

Кабмін привів у відповідність один з одним регулюють ціну на газ постанови

Кабінет Міністрів привів у відповідність одна з одною постанови, що регулюють ціну на природний газ.

Це рішення було прийнято на засіданні уряду в середу, передають Українські Новини.

Кабмін прописав відсилання в постанові від 3 квітня №293 "Деякі питання діяльності акціонерного товариства" НАК "Нафтогаз України", яким передбачалася можливість встановлення ціни на газ для населення на рівні ціни на газ для промспоживачів, на постанову №867 від 19 жовтня 2018 року, яка визначала ціну газу за спецзобов'язаннями.

Таким чином, Кабмін усунув протиріччя, коли одночасно діяли 2 постанови, які могли встановлювати різну ціну на газ.

Як повідомляли Українські Новини, 22 квітня Кабінет Міністрів і "Нафтогаз України" погодили зниження регульованої ціни на газ для населення і теплової генерації на травень на 3,54%, або на 303 гривні, до 8 247 гривень за тис. куб. м. Такий рівень ціни був узгоджений на нараді за участю прем'єр-міністра Володимира Гройсмана та голови правління "Нафтогазу" Андрія Коболєва. Розроблений механізм припускає наступний підхід до формування ціни: якщо ринкова ціна для промислових споживачів нижче, ніж встановлена в постанові уряду від 19 жовтня 2018 №867, ціна для населення знижується відповідним чином.

Раніше був визнаний протиправним порядок формування цін на газ для населення, затверджений Кабміном у 2016 році.

Перед цим з 1 листопада ціна на газ для населення зросла на 23,5%.

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