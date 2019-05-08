Кошторис реконструкції "Київського зоопарку" самовільно збільшили на 130 мільйонів гривень

КП "Жилинвестстрой-УКБ" продовжує перетворювати реконструкцію столичного зоопарку в "насос" з викачування бюджетних коштів. Після того, як у лютому 2019 року Київська міськдержадміністрація (КМДА) збільшила кошторис реконструкції першої черги Київського зоопарку майже в 2 рази (до 887 млн гривень), зазначене КП оголосило тендер на пошук підрядника з виконання нових робіт за 530 млн гривень. Про це повідомляє КиевВласть.

Це при тому, що з 2017 року ТОВ "Люнет" вже проводить реконструкцію першої черги за 486 млн бюджетних гривень. Таким чином, без відповідних розпоряджень столичної держадміністрації КП "Жилинвестстрой-УКБ", раніше очолюване, а зараз очолює заступник голови КМДА В'ячеславом Непопом (на фото), самовільно перевищила кошторис реконструкції першої черги Київського зоопарку на 130 млн гривень.

Замість реконструкції, інвестори на чолі з київськими чиновниками активно взялися за "капіталізацію" столичного звіринця. У травні 2017 року КП "Жилинвестстрой-УКБ", тоді очолюваний В'ячеславом Непопом, ще до затвердження проекту реконструкції зоопарку початок знесення теплиць і павільйонів для тварин

У серпні 2017 року КМДА своїм розпорядженням №969 затвердила техніко-економічне обґрунтування (ТЕО) реконструкції Київського зоологічного парку. У пояснювальній записці до проекту зазначалося, що загальна вартість будівництва за станом на 24 березня 2017 року становила 1,7 млрд гривень, з них:

1 черга – 431,4 млн гривень



2 черга – 395,4 млн гривень



4 черга-241,9 млн гривень



5 черга – 146,7 млн гривень



6 черга-327,7 млн гривень.

У жовтні 2017 року, не чекаючи завершення попереднього етапу робіт, КП "Жилинвестстрой-УКБ" за результатами тендеру уклало з ТОВ "Люнет" ще один договір на проведення реконструкції Київського зоопарку (також перша черга). Вартість цієї угоди склала 486 млн гривень. За ці гроші компанія мала до 31 травня 2019 року демонтувати існуючі споруди, реконструювати центральний вхід, огорожу зоопарку, фонтан та інші водойми на території зоологічного парку, а також інші роботи. Але в кінці грудня 2017 року сторони продовжили терміни виконання робіт до травня 2020 року. Станом на 6 травня 2019 року, ТОВ "Люнет" вже отримало від КП "Жилинвестстрой-УКБ" за цим договором 145,6 млн гривень. Варто відзначити, що в технічній документації нинішнього тендеру види робіт відрізняються від прописаних в попередніх договорах номерами пускових комплексів, і, власне, типами робіт.

У серпні 2018 року на той час керівник КП "Жилинвестстрой-УКБ" В'ячеслав Непоп відзвітував про виконану частини запланованих робіт, а точніше про реконструкцію трьох озер. Тоді Непоп запевняв, що Київський зоопарк ніхто не проектував і не будував "з таким комплексним підходом і з такою увагою до комфорту тварин, як це відбувається зараз".

В кінці квітня поточного року в ході свого візиту в столичний зоопарк Віталій Кличко повідомив, що весь обсяг робіт у рамках першої черги планують завершити влітку наступного року. Вся ж реконструкція зоопарку, як повідомив він, триватиме близько чотирьох років.

Зазначимо, що вищезазначене ТОВ "Люнет" за інформацією Zакупівлі, почало брати участь у публічних закупівлях у 2017 році. За цей час фірма здобула 5 підрядів загальною вартістю 530,3 млн гривень, з яких 529,3 млн гривень їй дісталося від КП "Жилинвестстрой-УКБ".

Крім вищезазначених договорів з реконструкції зоопарку вартістю 29,4 млн гривень і 486 млн гривень, КП "Жилинвестстрой-УКБ" замовляло у ТОВ "Люнет" виконання робіт по підготовці зоопарку до реконструкції за 1,4 млн гривень. Всього ж за проведення робіт з реконструкції Київського зоопарку ТОВ "Люнет" повинні заплатити 516,8 млн гривень.

Нагадаємо, в липні буде відкрито новий вхід в Київський зоопарк з вулиці Зоологічній.