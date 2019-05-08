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08 травня 2019, середа, 13:54 16
Судова влада 2019-05-08T16:15:05+03:00
Українські Новини
Заступник голови Антикорупційного суду заробив в 2018 168 тисяч гривень

Заступник голови Антикорупційного суду заробив в 2018 168 тисяч гривень

Заступник голови Вищого антикорупційного суду Євген Крук задекларував 168 тис. гривень доходів за 2018 рік.

Про це свідчать дані Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передають Українські Новини.

З них 113,7 тис. гривень становила зарплата за основним місцем роботи, в адвокатському об'єднанні "Ситнюк і партнери", 54,8 тис. гривень - гонорари.

Крук зберігає готівкою 53 тис. гривень, 800 євро та 500 доларів.

Новопризначений заступник голови Антикорупційного суду має квартиру в Києві площею 48,5 кв. м вартістю 580,7 тис. гривень, 2 земельні ділянки в Хотянівці Київської області (обидві - 2 400 кв. м) і 2 об'єкти незавершеного будівництва - дачний будинок площею 143,64 кв. м і сауну з літньою кухнею площею 50,82 кв. м (обидва - в Хотянівці).

Крук також задекларував право користування квартирою в Києві площею 62,4 кв. м і автомобілем Mitsubishi Lancer 2005 року випуску вартістю 93,4 тис. гривень, яка належить третій особі.

Як повідомляли Українські Новини, 7 травня колишня суддя Печенізького районного суду Харківської області Олена Танасевич обрано головою Вищого антикорупційного суду.

До цього збори суддів Антикорупційного суду після кількох спроб не зміг обрати голову суду.

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