Справа Гандзюк: до суду передали обвинувальний акт стосовно 5 осіб

Генеральна прокуратура передала до суду обвинувальний акт щодо п'ятьох підозрюваних у причетності до вбивства виконуючою обов'язки керуючої справами мерії Херсона, антикорупційної активістки Катерини Гандзюк, після того, як Павловському заборонили виїзд за кордон.

Про це повідомила прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган в мікроблозі Twitter, передають Українські Новини.

"ГПУ 07.05.2019 затверджено і надіслано до суду для розгляду по суті обвинувальний акт у кримінальному провадженні, яке розслідувалося ГСУ СБУ щодо п'яти осіб, обвинувачених у заподіянні тяжких тілесних ушкоджень, які спричинили смерть херсонської активістки К. Гандзюк", - написала вона.

Як повідомляли Українські Новини, підозрюваного по справі Гандзюк Павловського відпустили з-під варти і відправили під домашній арешт.

Також в Генпрокуратурі заявили про намір розширити коло підозрюваних в замовленні та організації вбивства Катерини Гандзюк.