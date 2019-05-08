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08 травня 2019, середа, 13:07 6
Політика 2019-05-08T13:30:02+03:00
Українські Новини
Справа Гандзюк: до суду передали обвинувальний акт стосовно 5 осіб

Справа Гандзюк: до суду передали обвинувальний акт стосовно 5 осіб

Катерина Гандзюк. Фото: Facebook/ Катерина Гандзюк
Катерина Гандзюк. Фото: Facebook/ Катерина Гандзюк

Генеральна прокуратура передала до суду обвинувальний акт щодо п'ятьох підозрюваних у причетності до вбивства виконуючою обов'язки керуючої справами мерії Херсона, антикорупційної активістки Катерини Гандзюк, після того, як Павловському заборонили виїзд за кордон.

Про це повідомила прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган в мікроблозі Twitter, передають Українські Новини.

"ГПУ 07.05.2019 затверджено і надіслано до суду для розгляду по суті обвинувальний акт у кримінальному провадженні, яке розслідувалося ГСУ СБУ щодо п'яти осіб, обвинувачених у заподіянні тяжких тілесних ушкоджень, які спричинили смерть херсонської активістки К. Гандзюк", - написала вона.

Як повідомляли Українські Новини, підозрюваного по справі Гандзюк Павловського відпустили з-під варти і відправили під домашній арешт.

Також в Генпрокуратурі заявили про намір розширити коло підозрюваних в замовленні та організації вбивства Катерини Гандзюк.

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