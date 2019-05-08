Населення продовжує скуповувати валюту

У квітні населення купило готівкової валюти на 115,4 млн доларів більше, ніж продало.\r\nПро це йдеться у звітних даних НБУ, передають Українські Новини.\r\nНа готівковому валютному ринку чиста купівля валюти населенням перевищує продаж другий місяць поспіль.\r\nУ квітні населення продало 1 089,6 млн і купило 1 205 млн доларів.\r\nТаким чином, за підсумками місяця населення купило готівкової валюти на 115,4 млн доларів більше, ніж продало.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, за підсумками 2018 року населення продало валюти на 9,592 млрд доларів, а придбало 11,073 млрд доларів.\r\nТаким чином, за підсумками минулого року населення продало на 1,481 млрд доларів більше, ніж купило.\r\nУ квітні міжнародні резерви скоротилися на 0,5% до 20,5 млрд доларів.\r\nКожна п'ята доларова купюра в Україні є фальшивкою.