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08 травня 2019, середа, 13:01 9
Фінанси 2019-05-08T13:04:33+03:00
Українські Новини
Населення продовжує скуповувати валюту

Населення продовжує скуповувати валюту

У квітні населення купило готівкової валюти на 115,4 млн доларів більше, ніж продало.

Про це йдеться у звітних даних НБУ, передають Українські Новини.

На готівковому валютному ринку чиста купівля валюти населенням перевищує продаж другий місяць поспіль.

У квітні населення продало 1 089,6 млн і купило 1 205 млн доларів.

Таким чином, за підсумками місяця населення купило готівкової валюти на 115,4 млн доларів більше, ніж продало.

Як повідомляли Українські Новини, за підсумками 2018 року населення продало валюти на 9,592 млрд доларів, а придбало 11,073 млрд доларів.

Таким чином, за підсумками минулого року населення продало на 1,481 млрд доларів більше, ніж купило.

У квітні міжнародні резерви скоротилися на 0,5% до 20,5 млрд доларів.

Кожна п'ята доларова купюра в Україні є фальшивкою.

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