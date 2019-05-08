Кабмін призначив голову Податкової служби

Кабінет Міністрів призначив заступника міністра фінансів Сергія Верланова головою Державної податкової служби.

Відповідне рішення прийнято на засіданні в середу, передають Українські Новини.

Верланов здобув вищу освіту у Львівському національному університеті імені Івана Франка: в 2003 році закінчив юридичний факультет за спеціальністю "Правознавство" та здобув кваліфікацію магістра права; в 2008 році він отримав науковий ступінь кандидата юридичних наук за спеціальністю "Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень".

Після завершення навчання працював юрисконсультом низки підприємств у Львівській області.

У листопаді 2008 року почав працювати на посаді юриста в одній із компаній "Великої четвірки" - PwC, де пропрацював до червня 2015 року.

З липня 2015 до липня 2018 року обіймав посаду партнера у провідній юридичній фірмі Sayenko Kharenko.

У 2015-2017 роках був співголовою юридичної правового комітету Американської торгової палати в Україні.

З 2016 року є членом Громадської ради доброчесності, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

В міністерство він був призначений у липні 2018 року.

На посаді заступника міністра фінансів Верланов займається податковою та митною політикою, реформою Державної фіскальної служби та митної служби, фінансовими розслідуваннями.

Як повідомляли Українські Новини, на посаді заступника міністра фінансів Верланов займався податковою і митною політикою, реформою Державної фіскальної служби та митної служби, фінансовими розслідуваннями.

При цьому до фінального етапу конкурсу глави Податкової служби - співбесіди - допустили 3 кандідов: Верланов, Півнів і Дмитро Олексієнко - виконавчий директор ТОВ "Стандарт-аудит".