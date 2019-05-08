Байкерів "Нічні вовки" не пустять в Україну

Державна прикордонна служба напередодні Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні посилила заходи безпеки на державному кордоні і не має наміру пускати на територію України байкерів з руху "Нічні вовки".\r\nПро цей йдеться в повідомленні Держприкордонслужби, передають Українські Новини.\r\n"Посилені заходи безпеки на державному кордоні проводяться співробітниками Державної прикордонної служби України напередодні Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Вони проводяться з метою недопущення ввезення в Україну зброї, боєприпасів, вибухівки, інших засобів терору, а також в'їзду в Україну або транзитного проїзду осіб із сепаратистськими й екстремістськими настроями, які можуть дестабілізувати ситуацію в нашій країні. зокрема, це стосується й осіб на мотоциклах, які відносяться до байкерського руху "Ночные волки", - сказано в ньому.\r\nПоки що ніякі групи байкерів або поодинокі мотоциклісти руху під час Великодніх і травневих свят не перетинали кордон.\r\n"У разі прибуття до пунктів пропуску іноземців (насамперед тих, хто пересувається мототранспортом), які агресивно налаштовані по відношенню до держави Україна, будуть висловлювати невдоволення українською владою, йти з прапорами РФ, проросійською символікою, георгіївськими стрічками, матеріалами агітаційного характеру, буде прийматися рішення про непропуск таких осіб (груп) до України, при наявності правових підстав про заборону цим особам (групам) в'їзду в Україну в установленому законодавством порядку", - сказано в повідомленні.\r\nНа випадок виникнення конфліктних ситуацій у пунктах пропуску Держприкордонслужба взаємодіє з підрозділами Служби безпеки України та Національною поліцією.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, президент Словаччини заявив, що пропутінські "Нічні вовки" брали участь у анексії Криму.\r\nУ минулому році пропутінських "Нічних вовків" не впустили до Польщі в повному складі.