Байкерів "Нічні вовки" не пустять в Україну

Державна прикордонна служба напередодні Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні посилила заходи безпеки на державному кордоні і не має наміру пускати на територію України байкерів з руху "Нічні вовки".

Про цей йдеться в повідомленні Держприкордонслужби, передають Українські Новини.

"Посилені заходи безпеки на державному кордоні проводяться співробітниками Державної прикордонної служби України напередодні Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Вони проводяться з метою недопущення ввезення в Україну зброї, боєприпасів, вибухівки, інших засобів терору, а також в'їзду в Україну або транзитного проїзду осіб із сепаратистськими й екстремістськими настроями, які можуть дестабілізувати ситуацію в нашій країні. зокрема, це стосується й осіб на мотоциклах, які відносяться до байкерського руху "Ночные волки", - сказано в ньому.

Поки що ніякі групи байкерів або поодинокі мотоциклісти руху під час Великодніх і травневих свят не перетинали кордон.

"У разі прибуття до пунктів пропуску іноземців (насамперед тих, хто пересувається мототранспортом), які агресивно налаштовані по відношенню до держави Україна, будуть висловлювати невдоволення українською владою, йти з прапорами РФ, проросійською символікою, георгіївськими стрічками, матеріалами агітаційного характеру, буде прийматися рішення про непропуск таких осіб (груп) до України, при наявності правових підстав про заборону цим особам (групам) в'їзду в Україну в установленому законодавством порядку", - сказано в повідомленні.

На випадок виникнення конфліктних ситуацій у пунктах пропуску Держприкордонслужба взаємодіє з підрозділами Служби безпеки України та Національною поліцією.

Як повідомляли Українські Новини, президент Словаччини заявив, що пропутінські "Нічні вовки" брали участь у анексії Криму.

У минулому році пропутінських "Нічних вовків" не впустили до Польщі в повному складі.