Порошенко підписав указ про створення робочої групи щодо зміцнення обороноздатності України

Президент Петро Порошенко підписав указ про створення робочої групи з підготовки пропозицій щодо зміцнення обороноздатності України.

Про це сказано в повідомленні прес-служби Президента, передають Українські Новини.

Зазначається, що Порошенко підписав указ №200/2019, яким ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 7 травня 2019 "Про заходи щодо зміцнення обороноздатності держави".

Згідно з Указом, утворюється міжвідомча робоча група з підготовки пропозицій щодо зміцнення обороноздатності держави, згідно зі статтею 14 Закону України "Про Раду національної безпеки і оборони України".

Міжвідомчій робочій групі доручено, зокрема, розробити пропозиції РНБО щодо удосконалення системи територіальної оборони, підвищення рівня військово-патріотичного виховання молоді, підготовки військового резерву Збройних Сил України та інших військових формувань, а також щодо протидії інформаційній агресії проти України.

Також глава держави підписав Указ № 201/2019, яким призначив заступника Секретаря РНБО України Сергія Кривоноса головою відповідної Міжвідомчої робочої групи і затвердив Положення про неї.

Голова міжвідомчої робочої групи у тримісячний термін повинен внести пропозиції щодо комплексного підходу до реалізації поставлених завдань і в шестимісячний термін внести пропозиції щодо врегулювання проблемних питань.

До складу міжвідомчої робочої групи входить голова, секретар та інші члени міжвідомчої робочої групи, а також заступники Міністра оборони України, Міністра внутрішніх справ України, Міністра закордонних справ України, Міністра освіти і науки України, Міністра молоді та спорту України, Міністра у справах ветеранів України, Міністра інформаційної політики України, Голови Служби безпеки України, командувача Національної гвардії України, командувача Сухопутних військ Збройних Сил України.

До її складу також можуть бути включені представники Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони, Адміністрації Президента України, Національного інституту стратегічних досліджень.

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