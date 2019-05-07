Соцмережі майже не впливають на задоволеність молоді життям, - дослідження

Реальний вплив соціальних мереж на підлітків і їх почуття задоволеності від життя є мінімальним. Про це йдеться в дослідженні, в якому взяли участь близько 12 000 неповнолітніх з Великобританії, повідомляє "BBC Україна".\r\n\r\nЗа словами авторів дослідження, їхня робота є глибшою і надійнішою, аніж схожі роботи їхніх колег.\r\nВони також закликали великі інтернет-компанії оприлюднити дані про те, як люди використовують соціальні мережі - це допомогло б краще зрозуміти масштаби впливу технологій на життя підлітків.\r\nДослідження, оприлюднене в журналі PNAS, мало на меті зрозуміти, чи відчувають ті пділітки, які використовують соцмережі частіше за інших, меншу задоволеність від життя.\r\nПрофесор Ендрю Пржибильскі та Емі Орбен, дослідниця з Оксфордського університету, кажуть що усі попередні дослідження ґрунтувалися на недостатній кількості доказів, що не давали повної картини.\r\nНове дослідження, кажуть вони, доводить: більшість взаємозв'язків між використанням соцмереж і відчуттям задоволеності від життя грають дуже невелику роль.\r\n"99,75% відчуття задоволеності життям не має жодного стосунку до соціальних мереж", - запевняє професор Пржибильскі.\r\nДослідження тривало з 2009 по 2017 рік, вчені опитали тисячі підлітків віком від 10 до 15 років.\r\nУ них цікавилися, зокрема, як часто вони користуються соцмережами і просили оцінити, наскільки вони задоволені різними аспектами свого життя.\r\n"Батькам не варто турбуватися через те, як багато часу підлітки проводять у соцмережах. Ми зациклені на цьому, але нам треба приділяти цьому менше уваги, - додає Пржибильскі.\r\nПопри це дослідники все ж впевнені, що виявити, як соцмережі негативно впливають на самопочуття навіть невеликої кількості підлітків - надважливо.\r\nНайближчим часом вони планують зустрітися з представниками найбільших соцмереж і домовитися про співпрацю, яка допомогла б це з'ясувати.\r\nСпівавторка дослідження Емі Орбен вважає, що інтернет-компанії зобов'язані поділитися даними про поведінку своїх користувачів.\r\n"Доступ до цих даних - це ключ до того, щоб зрозуміти, як соцмережі впливають на життя молоді", - каже вона.\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Супрун в Facebook розповіла про наслідки "лайкозалежності" для здоров'я і користь реального спілкування.\r\nРаніше МОЗ заявив, що залежність від гаджетів і соцмереж може призвести до тривожності і депресії.\r\nТакож вчені з'ясували, які люди найбільше залежать від соцмереж.