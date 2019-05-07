підписатися на розсилку
26.25 26.65
29.2 29.9
˟
07 травня 2019, вівторок, 22:41 16
Наука 2019-05-07T22:47:08+03:00
Українські Новини
Соцмережі майже не впливають на задоволеність молоді життям, - дослідження

Соцмережі майже не впливають на задоволеність молоді життям, - дослідження

Підлітки з телефонами. Фото: pixabay
Підлітки з телефонами. Фото: pixabay

Реальний вплив соціальних мереж на підлітків і їх почуття задоволеності від життя є мінімальним. Про це йдеться в дослідженні, в якому взяли участь близько 12 000 неповнолітніх з Великобританії, повідомляє "BBC Україна".

За словами авторів дослідження, їхня робота є глибшою і надійнішою, аніж схожі роботи їхніх колег.

Вони також закликали великі інтернет-компанії оприлюднити дані про те, як люди використовують соціальні мережі - це допомогло б краще зрозуміти масштаби впливу технологій на життя підлітків.

Дослідження, оприлюднене в журналі PNAS, мало на меті зрозуміти, чи відчувають ті пділітки, які використовують соцмережі частіше за інших, меншу задоволеність від життя.

Професор Ендрю Пржибильскі та Емі Орбен, дослідниця з Оксфордського університету, кажуть що усі попередні дослідження ґрунтувалися на недостатній кількості доказів, що не давали повної картини.

Нове дослідження, кажуть вони, доводить: більшість взаємозв'язків між використанням соцмереж і відчуттям задоволеності від життя грають дуже невелику роль.

"99,75% відчуття задоволеності життям не має жодного стосунку до соціальних мереж", - запевняє професор Пржибильскі.

Дослідження тривало з 2009 по 2017 рік, вчені опитали тисячі підлітків віком від 10 до 15 років.

У них цікавилися, зокрема, як часто вони користуються соцмережами і просили оцінити, наскільки вони задоволені різними аспектами свого життя.

"Батькам не варто турбуватися через те, як багато часу підлітки проводять у соцмережах. Ми зациклені на цьому, але нам треба приділяти цьому менше уваги, - додає Пржибильскі.

Попри це дослідники все ж впевнені, що виявити, як соцмережі негативно впливають на самопочуття навіть невеликої кількості підлітків - надважливо.

Найближчим часом вони планують зустрітися з представниками найбільших соцмереж і домовитися про співпрацю, яка допомогла б це з'ясувати.

Співавторка дослідження Емі Орбен вважає, що інтернет-компанії зобов'язані поділитися даними про поведінку своїх користувачів.

"Доступ до цих даних - це ключ до того, щоб зрозуміти, як соцмережі впливають на життя молоді", - каже вона.

Як повідомляли Українські Новини, Супрун в Facebook розповіла про наслідки "лайкозалежності" для здоров'я і користь реального спілкування.

Раніше МОЗ заявив, що залежність від гаджетів і соцмереж може призвести до тривожності і депресії.

Також вчені з'ясували, які люди найбільше залежать від соцмереж.

Більше новин про: Соціальні мережі Наукові дослідження залежність від гаджетів соцмережі вплив на життя людини

Архів
Новини
Дейнерис зі стаканчиком зі Starbucks у 4 епізоді 8 сезону
HBO пояснив стакан зі Starbucks у Дейенеріс в останній серії "Гри престолів", а соцмережі сміються над кіноляпом 23:59
Рішення Білого дому обурливе: демократи закликали Трампа залишити Йованович послом США в Україні 23:42
Українець намагався ввезти до Росії вибухівку через харківський кордон 23:30
Атошника, який поранив з вогнестріла журналіста, відпустили на поруки 5 депутатів Ради 23:14
Порошенко підписав указ про створення робочої групи щодо зміцнення обороноздатності України 22:54
більше новин
Пішохідно-велосипедний міст. Фото: facebook.com/pishоvelomist
Швейцарські архітектори звинувачують Київ у незаконному використанні їхнього проекту для будівництва "мосту Кличка" 11:03
Порошенка викликали на допит в ГПУ на 7 травня 14:14
Генпрокуратура хоче силою привести Порошенка на допит 10:52
Полк "Азов" відзначив п’яту річницю 19:53
НАБУ і команда Коломойського готують спільні дії у справі "Роттердам+", - Корольчук 13:31
більше новин
Пішохідно-велосипедний міст. Фото: facebook.com/pishоvelomist
Швейцарські архітектори звинувачують Київ у незаконному використанні їхнього проекту для будівництва "мосту Кличка" 11:03
Порошенка викликали на допит в ГПУ на 7 травня 14:14
Генпрокуратура хоче силою привести Порошенка на допит 10:52
У Меган Маркл і принца Гаррі народився хлопчик 16:58
Відео дня: Під час промови Порошенка в Авдіївці військова поруч із ним втратила свідомість 16:22
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok