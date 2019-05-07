Вантажівка "влетіла" в шкільний автобус на Волині, одна людина загинула

На Волині в селі Шклинь Горохівського району вантажівка врізалася в шкільний автобус. В результаті зіткнення загинув водій автобуса.\r\nПро це повідомила поліція області, передають Українські Новини.\r\n"Сьогодні о 16 годині на автодорозі в селі Шклинь Горохівського району сталася дорожньо-транспортна пригода за участю шкільного автобуса і вантажівки. Водій автобуса загинув", - сказано в повідомленні.\r\nВ автобусі пасажирів не було. За попередньою інформацією, водій автобуса, виїжджаючи на головну дорогу, не надав перевагу в русі вантажівці.\r\nЗа фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, яке спричинило смерть потерпілого, слідчі Головного управління Національної поліції в області почнуть кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, раніше на Волині зіткнулися автобус і легковик.\r\nПід Луцьком автомобіль збив насмерть відомого журналіста.\r\nУ лютому на Волині "Таврію" з пасажирами розплющило поїздом.