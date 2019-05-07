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07 травня 2019, вівторок, 22:02 12
Події 2019-05-07T23:45:02+03:00
Українські Новини
Вантажівка "влетіла" в шкільний автобус на Волині, одна людина загинула

Вантажівка "влетіла" в шкільний автобус на Волині, одна людина загинула

Шкільний автобус. Фото: поліція
Шкільний автобус. Фото: поліція

На Волині в селі Шклинь Горохівського району вантажівка врізалася в шкільний автобус. В результаті зіткнення загинув водій автобуса.

Про це повідомила поліція області, передають Українські Новини.

"Сьогодні о 16 годині на автодорозі в селі Шклинь Горохівського району сталася дорожньо-транспортна пригода за участю шкільного автобуса і вантажівки. Водій автобуса загинув", - сказано в повідомленні.

В автобусі пасажирів не було. За попередньою інформацією, водій автобуса, виїжджаючи на головну дорогу, не надав перевагу в русі вантажівці.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, яке спричинило смерть потерпілого, слідчі Головного управління Національної поліції в області почнуть кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Як повідомляли Українські Новини, раніше на Волині зіткнулися автобус і легковик.

Під Луцьком автомобіль збив насмерть відомого журналіста.

У лютому на Волині "Таврію" з пасажирами розплющило поїздом.

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