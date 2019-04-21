подписаться на рассылку
26.8 27.2
30 30.6
˟
21 апреля 2019, воскресенье, 17:55 411
Происшествия 2019-04-21T17:55:25+03:00
Українські Новини
На Волыни столкнулись автобус и легковушка: погибли 3 человека, 16 пострадали

На Волыни столкнулись автобус и легковушка: погибли 3 человека, 16 пострадали

Смертельное ДТП на Волыни
Смертельное ДТП на Волыни

3 человека погибли и 16 пострадали из-за дорожно-транспортного происшествия с рейсовым автобусом "Луцк-Тернополь" 21 апреля на трассе "Луцк - Дубно", около села Крупа Луцкого района в Волынской области.

Об этом Українським Новинам сообщил представитель Главного управления Национальной полиции в Волынской области.

Во второй половине дня на автодороге сообщением "Луцк - Дубно", в селе Крупа Луцкого района столкнулись автомобиль "Volkswagen Caddy" и рейсовый автобус сообщением "Луцк - Тернополь".

По предварительной информации, водитель и двое пассажиров легкового автомобиля погибли.

Всего в ДТП пострадали 16 человек, часть из них доставили в больницу.

На месте ДТП работали 8 автомобилей "скорой помощи".

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются обстоятельства ДТП.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса.

Речь идет о нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть нескольких человек.

Смертельное ДТП на ВолыниСмертельное ДТП на Волыни

Как сообщали Українські Новини, в Запорожской области Renault слетел в кювет и перевернулся, трое погибших.

Ранее в Киеве легковушка на скорости влетела в троллейбус, есть погибшие.

Больше новостей о: ДТП смертельное ДТП

Архив
Новости
В день выборов в Харькове эвакуировали более 7 тыс. человек из-за сообщений о минированиях 19:36
Второй тур выборов Президента. Как голосуют? Онлайн-трансляция 19:22 Обновляется
В Черновицкой области более 40 избирателей попытались проголосовать без паспорта 19:16
Во втором туре выборов в полицию поступает меньше сообщений о нарушениях, чем в первом 19:16
Выборы. Фото: np.pl.ua
Зампредседателя Запорожского облсовета опубликовал в соцсети заполненный бюллетень 19:02
больше новостей
Сегодня Лазарева суббота: главные запреты и традиции дня 06:00
Дебаты Зеленского и Порошенко онлайн. Полный текст 20:03
Сегодня Вербное воскресенье: для чего используют ивовые ветки и запреты праздника 06:01
Ночью в Киеве возле метро "Лесная" четверо мужчин похитили девушку 08:20
Суд Киева рассмотрит иск по снятию Зеленского с выборов, - адвокат Хилько 18:35
больше новостей
Суд Киева рассмотрит иск по снятию Зеленского с выборов, - адвокат Хилько 18:35
На Донбассе боевики устроили провокации и лишились еще троих "бойцов" 08:01
На Камчатке ночью произошло мощное землетрясение 08:40
В Краматорске из-за кори в больницу попали более 20 человек, среди них есть дети 09:20
Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua
Сайт Порошенко назвал боевиков "ЛДНР" повстанцами, как Зеленский на дебатах 12:44
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok