На Волыни столкнулись автобус и легковушка: погибли 3 человека, 16 пострадали

3 человека погибли и 16 пострадали из-за дорожно-транспортного происшествия с рейсовым автобусом "Луцк-Тернополь" 21 апреля на трассе "Луцк - Дубно", около села Крупа Луцкого района в Волынской области.

Об этом Українським Новинам сообщил представитель Главного управления Национальной полиции в Волынской области.

Во второй половине дня на автодороге сообщением "Луцк - Дубно", в селе Крупа Луцкого района столкнулись автомобиль "Volkswagen Caddy" и рейсовый автобус сообщением "Луцк - Тернополь".

По предварительной информации, водитель и двое пассажиров легкового автомобиля погибли.

Всего в ДТП пострадали 16 человек, часть из них доставили в больницу.

На месте ДТП работали 8 автомобилей "скорой помощи".

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются обстоятельства ДТП.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса.

Речь идет о нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть нескольких человек.

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