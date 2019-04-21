На Волыни столкнулись автобус и легковушка: погибли 3 человека, 16 пострадали

3 человека погибли и 16 пострадали из-за дорожно-транспортного происшествия с рейсовым автобусом "Луцк-Тернополь" 21 апреля на трассе "Луцк - Дубно", около села Крупа Луцкого района в Волынской области.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил представитель Главного управления Национальной полиции в Волынской области.\r\nВо второй половине дня на автодороге сообщением "Луцк - Дубно", в селе Крупа Луцкого района столкнулись автомобиль "Volkswagen Caddy" и рейсовый автобус сообщением "Луцк - Тернополь".\r\nПо предварительной информации, водитель и двое пассажиров легкового автомобиля погибли.\r\nВсего в ДТП пострадали 16 человек, часть из них доставили в больницу.\r\nНа месте ДТП работали 8 автомобилей "скорой помощи".\r\nНа месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются обстоятельства ДТП.\r\nРешается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса.\r\n\r\nРечь идет о нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть нескольких человек.\r\nСмертельное ДТП на Волыни\r\nКак сообщали Українські Новини, в Запорожской области Renault слетел в кювет и перевернулся, трое погибших.\r\nРанее в Киеве легковушка на скорости влетела в троллейбус, есть погибшие.