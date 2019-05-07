Порошенко звільнив командувача Нацгвардії Аллерова і відразу призначив йому заміну

Президент Петро Порошенко звільнив командувача Національної гвардії України Юрія Аллерова і призначив замість нього Миколу Балана.

Про це сказано в указі Президента №196/2019 від 7 травня, передають Українські Новини.

"Звільнити Аллерова Юрія Володимировича з посади командувача Національної гвардії України", - сказано в ньому.

Причини звільнення не вказані.

Згідно з указом Президента №197 від 7 травня, виконуючим обов'язки командувача Національної Гвардії став Микола Балан.

"Призначити генерал-лейтенанта Балана Миколу Івановича виконуючим обов'язки командувача Національною гвардією України", - сказано в ньому.

Відзначається, що, відповідно до статті 7 Закону "Про Національну гвардію України", командувач НГУ призначається та звільняється на посаду Президентом України за поданням Міністра внутрішніх справ.

Як повідомляли Українські Новини, Порошенко звільнив начальника Служби безпеки Президента Федорова без пояснення причин.

Також Порошенко призначив командувачем ООС Сирського замість Наєва.

Тим часом Порошенко призначив 75 суддів Верховного Суду.