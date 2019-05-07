Порошенко звільнив командувача Нацгвардії Аллерова і відразу призначив йому заміну

Президент Петро Порошенко звільнив командувача Національної гвардії України Юрія Аллерова і призначив замість нього Миколу Балана.\r\nПро це сказано в указі Президента №196\/2019 від 7 травня, передають Українські Новини.\r\n"Звільнити Аллерова Юрія Володимировича з посади командувача Національної гвардії України", - сказано в ньому.\r\nПричини звільнення не вказані.\r\nЗгідно з указом Президента №197 від 7 травня, виконуючим обов'язки командувача Національної Гвардії став Микола Балан.\r\n"Призначити генерал-лейтенанта Балана Миколу Івановича виконуючим обов'язки командувача Національною гвардією України", - сказано в ньому.\r\nВідзначається, що, відповідно до статті 7 Закону "Про Національну гвардію України", командувач НГУ призначається та звільняється на посаду Президентом України за поданням Міністра внутрішніх справ.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Порошенко звільнив начальника Служби безпеки Президента Федорова без пояснення причин.\r\nТакож Порошенко призначив командувачем ООС Сирського замість Наєва.\r\nТим часом Порошенко призначив 75 суддів Верховного Суду.