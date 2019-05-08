ДФС попередила про серйозне посилення штрафних санкцій за нерозмитнені "євробляхи"

Державна фіскальна служба попереджає про посилення штрафних санкцій з 24 травня за нерозмитнені авто на єврономерах.

Про це йдеться в повідомленні ДФС, передають Українські Новини.

Вказується, що до 23 травня ще будуть діяти лібералізовані норми про адміністративну відповідальність для власників автомобілів на єврономерах.

Після цієї дати при перевищенні терміну транзиту або тимчасового ввезення транспортного засобу з іноземною реєстрацією більш ніж на 30 діб, громадянам загрожує штраф у розмірі 170 тис. гривень або конфіскація транспортного засобу за рішенням суду.

При цьому передбачено перехідний період 180 днів для громадян, які ввезли автомобіль із 1 січня 2015 року до набрання чинності цього закону.

Протягом цього часу громадяни мають можливість оформити свої транспортні засоби, які було ввезено на територію України протягом зазначеного періоду і знаходяться в митних режимах тимчасового ввезення або транзиту.

У разі недотримання термінів та умов митних режимів тимчасового ввезення і транзиту і в разі притягнення особи до адміністративної відповідальності, така особа повинна сплатити штраф у розмірі від 170 гривень до 17 тис. гривень.

Така норма діє до 24 травня 2019 року.

Після цього періоду починають діяти нові розміри штрафів - від 170 гривень до 170 тис. гривень і навіть можлива конфіскація транспортного засобу за рішенням суду.

Штрафні санкції передбачено і за керування водієм транспортним засобом, щодо якого порушено терміни його тимчасового ввезення або переміщення в митному режимі транзиту.

Як повідомляли Українські Новини, завдяки пільговому розмитненню в Україні стало в 10 разів більше розмитнених "євроблях".

Раніше реєстрація імпортних б/у авто зросла в 14 разів за лютий.

При цьому розмитнення "євроблях" принесло держбюджету 13,6 млрд гривень.