Зарплата міністра екології в 2,5 рази перевищила його ставку у квітні

Заробітна плата міністра екології та природних ресурсів Остапа Семерака за квітень становить 43,6 тис. гривень, його заступників - від 35,3 тис. до 43,1 тис. гривень.

Про це сказано у відповіді Міністерства екології та природних ресурсів на запит Українських Новин.

Сума коштів, нарахована Семераку в квітні, становить 43 626 гривень, з яких 16 000 гривень - посадовий оклад, 8 000 гривень - надбавка за вислугу років, 16 000 гривень - надбавка за інтенсивність праці 3 200 гривень - доплата за роботу, пов'язану з доступом до державної таємниці, 426 гривень - індексація.

Зарплата заступників міністра Віктора Вакараша становить 43,1 тис. гривень, Миколи Кузьо - 40,5 тис. гривень, Василя Полуйка - 35,3 тис. гривень.

Як повідомляли Українські Новини, Семерак за березень отримав майже 30 тисяч гривень надбавок до зарплати.

До цього Семерак задекларував 517,5 тис. гривень доходів.

Раніше Семерак витратив майже 340 тис. гривень на відрядження.