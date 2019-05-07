Зарплата міністра екології в 2,5 рази перевищила його ставку у квітні

Заробітна плата міністра екології та природних ресурсів Остапа Семерака за квітень становить 43,6 тис. гривень, його заступників - від 35,3 тис. до 43,1 тис. гривень.\r\nПро це сказано у відповіді Міністерства екології та природних ресурсів на запит Українських Новин.\r\nСума коштів, нарахована Семераку в квітні, становить 43 626 гривень, з яких 16 000 гривень - посадовий оклад, 8 000 гривень - надбавка за вислугу років, 16 000 гривень - надбавка за інтенсивність праці 3 200 гривень - доплата за роботу, пов'язану з доступом до державної таємниці, 426 гривень - індексація.\r\nЗарплата заступників міністра Віктора Вакараша становить 43,1 тис. гривень, Миколи Кузьо - 40,5 тис. гривень, Василя Полуйка - 35,3 тис. гривень.\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Семерак за березень отримав майже 30 тисяч гривень надбавок до зарплати.\r\nДо цього Семерак задекларував 517,5 тис. гривень доходів.\r\nРаніше Семерак витратив майже 340 тис. гривень на відрядження.