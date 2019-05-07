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07 травня 2019, вівторок, 17:23 34
Верховна Рада і партії 2019-05-07T18:30:03+03:00
Українські Новини
Яценюк з фітболом розсмішив соцмережі

Яценюк з фітболом розсмішив соцмережі

Ролик з лідером "Народного фронту" Арсенієм Яценюком, де він тренується в спортзалі з фітболом, активно обговорюють соцмережі.

Відповідне відео опублікувала екс-міністр юстиції України Олена Лукаш на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Фізкульт привіт!", - написала Лукаш і поставила хештег "Яценюк".

У коментарях користувачі жартують, пропонуючи власні трактування спортивних занять політика.

Не забули також і про відомий вислів Яценюка "куля в лоб, то куля в лоб", порівнявши те, що відбувається на ролику, з цією фразою.

Як повідомляли Українські Новини, 22 січня виповнилося 5 років "кулі в лоб" Яценюка.

Також Яценюк похвалив Жданова за спортивні змагання, які той не організовував.

Раніше Порошенко продовжив Яценюку держохорону.

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