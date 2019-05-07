Яценюк з фітболом розсмішив соцмережі

Ролик з лідером "Народного фронту" Арсенієм Яценюком, де він тренується в спортзалі з фітболом, активно обговорюють соцмережі.\r\nВідповідне відео опублікувала екс-міністр юстиції України Олена Лукаш на своїй сторінці в соцмережі Facebook.\r\n"Фізкульт привіт!", - написала Лукаш і поставила хештег "Яценюк".\r\nУ коментарях користувачі жартують, пропонуючи власні трактування спортивних занять політика.\r\n\r\nНе забули також і про відомий вислів Яценюка "куля в лоб, то куля в лоб", порівнявши те, що відбувається на ролику, з цією фразою.\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 22 січня виповнилося 5 років "кулі в лоб" Яценюка.\r\nТакож Яценюк похвалив Жданова за спортивні змагання, які той не організовував. \r\nРаніше Порошенко продовжив Яценюку держохорону.