Постачання нафтопродуктів з Росії можуть відновитися з 1 червня, - "Консалтингова група "А-95"

"Консалтингова група "А-95" прогнозує поновлення поставок російських нафтопродуктів із 1 червня.

Про це написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook директор "Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн, передають Українські Новини.

"Як і очікувалося, ніякого ембарго на поставки російського палива з 1 червня не буде. За останніми даними, "Роснєфть" уже отримала дозвіл на поставки нафтопродуктів в Україну з 1 червня в колишньому обсязі. Для росіян це перш за все хороший бізнес, тим більше вони розуміють, що при бажанні можемо обійтися і без них", - написав він.

Також Куюн прогнозує, що слідом дозвіл отримає російська нафтова компанія "Лукойл".

Як повідомляли Українські Новини, через зупинку транзиту нафти "Укртранснафта" недоотримала майже 3 мільйонів гривень.

Раніше "Укртранснафта" вимушено припинила транзит нафти по магістральному нафтопроводу "Мозир - Броди".

6 травня в "Укртранснефті" заявили про надходження якісної нафти в нафтопровід "Дружба" для транспортування в країни Європейського Союзу.