Гривня на міжбанку продовжує зміцнюватися

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення в понеділок на 6 коп. у вівторок зміцнився на 10 коп. до 26,32 UAH\/USD.\r\nПро це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.\r\nЗа їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 26,37-26,40 UAH\/USD, потім котирування почали знижуватися і досягли рівня 26,33-26,36 UAH\/USD, після чого встановилися на рівні 26,31-26,34 UAH\/USD.\r\nУ вівторок НБУ не проводив валютний аукціон.\r\nЗ початку поточного року курс гривні на міжбанку зміцнився на 5,05% з 27,72 UAH\/USD до 26,32 UAH\/USD.\r\nВ 2018 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 1,2% з 28,07 UAH\/USD до 27,72 UAH\/USD.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у вівторок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 7 травня знизився в порівнянні з курсом на 6 травня на 6,46 коп. до 26,6733 UAH\/USD, курс купівлі - на 6,98 коп. до 26,3494 UAH\/USD.\r\nГривня зміцнюється і багато українців вирішили запастися валютою. Але кожна п'ята доларова купюра в Україні є фальшивкою. Про це свідчить статистика асоціації банківських установ. При цьому найчастіше підробляють стодоларові банкноти