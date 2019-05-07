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07 травня 2019, вівторок, 16:29 54
Фінанси 2019-05-07T21:30:05+03:00
Українські Новини
Гривня на міжбанку продовжує зміцнюватися

Гривня на міжбанку продовжує зміцнюватися

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення в понеділок на 6 коп. у вівторок зміцнився на 10 коп. до 26,32 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 26,37-26,40 UAH/USD, потім котирування почали знижуватися і досягли рівня 26,33-26,36 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 26,31-26,34 UAH/USD.

У вівторок НБУ не проводив валютний аукціон.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку зміцнився на 5,05% з 27,72 UAH/USD до 26,32 UAH/USD.

В 2018 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 1,2% з 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, у вівторок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 7 травня знизився в порівнянні з курсом на 6 травня на 6,46 коп. до 26,6733 UAH/USD, курс купівлі - на 6,98 коп. до 26,3494 UAH/USD.

Гривня зміцнюється і багато українців вирішили запастися валютою. Але кожна п'ята доларова купюра в Україні є фальшивкою. Про це свідчить статистика асоціації банківських установ. При цьому найчастіше підробляють стодоларові банкноти

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