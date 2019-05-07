Справа Гандзюк: Павловському заборонили виїзд за кордон

Шевченківський районний суд Києва заборонив виїзд за кордон колишньому помічнику депутата Верховної Ради Миколи Паламарчука ("Блок Петра Порошенка") Ігорю Павловському, підозрюваному в причетності до вбивства виконуючої обов'язки керуючої справами мерії Херсона, антикорупційної активістки Катерини Гандзюк.

Про це йдеться в рішенні суду, передають Українські Новини.

Ухвалу було прийнято 26 квітня за клопотанням Служби безпеки України.

Цим же рішенням Павловського відпустили з-під варти під домашній арешт із забороною залишати місце проживання з 20:00 до 07:00 наступного дня.

Також він зобов'язаний прибувати до слідчого і прокурора за першою вимогою; не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду; утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні; здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну; носити електронний засіб контролю.

Як повідомляли Українські Новини, підозрюваного у справі Гандзюк Павловського відпустили з-під варти і відправили під домашній арешт.

Також в Генпрокуратурі заявили про намір розширити коло підозрюваних в замовленні та організації вбивства Катерини Гандзюк.

Крім того, Рада продовжила роботу слідчої комісії з розслідуванню вбивства Катерини Гандзюк на 3 місяці.