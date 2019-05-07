За пост голови Антикорупційного суду змагаються вже два кандидати

Виконуючий обов'язки голови Вищого антикорупційного суду Олег Павлишин зняв свою кандидатуру з виборів голови суду.\r\nПро це передає кореспондент Українських Новин із місця подій.\r\nТаким чином, у повторних виборах голови Антикорупційного суду братимуть участь екс-суддя Жмеринського райсуду Вінницької області Ольга Саландяк і екс-суддя Печенізького райсуду Харківської області Олена Танасевич, яка брала участь у перших виборах.\r\nВ.о. голови суду Павлишин та адвокат Маркіян Галабала, які також брали участь у перших виборах голови суду, не висунули свої кандидатури повторно.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у вівторок збори суддів Антикорупційного суду двох спроб не змогли обрати голову суду.\r\nСпочатку на посаду претендувало три кандидата.