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07 травня 2019, вівторок, 15:36 64
Судова влада 2019-05-07T18:30:05+03:00
Українські Новини
За пост голови Антикорупційного суду змагаються вже два кандидати

За пост голови Антикорупційного суду змагаються вже два кандидати

Суд. Фото: pixabay
Суд. Фото: pixabay

Виконуючий обов'язки голови Вищого антикорупційного суду Олег Павлишин зняв свою кандидатуру з виборів голови суду.

Про це передає кореспондент Українських Новин із місця подій.

Таким чином, у повторних виборах голови Антикорупційного суду братимуть участь екс-суддя Жмеринського райсуду Вінницької області Ольга Саландяк і екс-суддя Печенізького райсуду Харківської області Олена Танасевич, яка брала участь у перших виборах.

В.о. голови суду Павлишин та адвокат Маркіян Галабала, які також брали участь у перших виборах голови суду, не висунули свої кандидатури повторно.

Як повідомляли Українські Новини, у вівторок збори суддів Антикорупційного суду двох спроб не змогли обрати голову суду.

Спочатку на посаду претендувало три кандидата.

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