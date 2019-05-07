За пост голови Антикорупційного суду змагаються вже два кандидати

Виконуючий обов'язки голови Вищого антикорупційного суду Олег Павлишин зняв свою кандидатуру з виборів голови суду.

Про це передає кореспондент Українських Новин із місця подій.

Таким чином, у повторних виборах голови Антикорупційного суду братимуть участь екс-суддя Жмеринського райсуду Вінницької області Ольга Саландяк і екс-суддя Печенізького райсуду Харківської області Олена Танасевич, яка брала участь у перших виборах.

В.о. голови суду Павлишин та адвокат Маркіян Галабала, які також брали участь у перших виборах голови суду, не висунули свої кандидатури повторно.

Як повідомляли Українські Новини, у вівторок збори суддів Антикорупційного суду двох спроб не змогли обрати голову суду.

Спочатку на посаду претендувало три кандидата.