Парубій у квітні заробив 46,1 тис. гривень, Геращенко - 48,6 тис.

Заробітна плата голови Верховної Ради Андрія Парубія за квітень склала 46,1 тис. гривень, його першого заступника Ірини Геращенко - 48,6 тис. гривень, а заступника голови Оксани Сироїд - 42,3 тис. гривень.

Про це йдеться у відповіді апарату ВР на запит Українських Новин

Зарплата Парубія за квітень склала 46 104 гривні.

Перший віце-спікер Геращенко отримала в квітні 48 602,4 гривні, а заступник Сироїд - 42 262 гривні.

Крім того, Парубію, Геращенко і Сыроид в квітні були нараховані за 38 420 гривень на виконання депутатських повноважень.

Як повідомляли Українські Новини, зарплата Парубія у березні становила 46,1 тис. гривень, Геращенко - 48,6 тис. гривень, Сироїд - 42,3 тис. гривень.

Нагадаємо, що Парубій і більше половини депутатів отримали понад 40 млн гривень компенсації за оренду житла в 2018 році.